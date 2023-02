Hydro-Québec se prépare pour le froid polaire

Hydro-Québec prévoit une forte demande en électricité ce week-end en raison des froids extrêmes attendus en territoire québécois. Qui pourra lui fournir la puissance nécessaire afin que personne ne soit laissé dans le noir ?

« Un vigoureux front froid se déplace actuellement vers le Québec. Les températures chuteront en l’espace de quelques heures. Des valeurs de refroidissement éolien comprises entre -38 et -52 sont attendues jusqu’à samedi », prévoyait Environnement Canada, hier.

Lors des fameuses périodes de pointe, où les capacités de production et de distribution d’Hydro-Québec sont sollicitées comme jamais, la société d’État doit s’assurer de bien gérer sa puissance, afin de ne laisser personne dans le noir.

Importation

« Lors des pointes, nous pouvons nous tourner vers différentes alternatives. Par exemple, demander la collaboration de clients industriels grands consommateurs, lancer des défis Hilo ou faire appel aux abonnés de la tarification dynamique. Nous pouvons réduire nos exportations ou importer des marchés voisins », explique Caroline Des Rosiers, porte-parole chez Hydro-Québec.

Mais ce sont surtout les gros consommateurs d’Hydro qui aident dans ces moments clés, en réduisant leur consommation.

Photo tirée du site web de l’Université McGill François Bouffard

Professeur

associé à McGill

« Dans l’ordre des choses, ce sont les clients commerciaux, industriels et institutionnels qui contribuent, à l’aide d’ententes qu’ils ont avec Hydro-Québec », explique François Bouffard, professeur associé au Département de génie électrique et informatique de l’Université McGill. « Ça peut inclure les alumineries, jusqu’aux édifices comme l’Université McGill, qui va fermer un ascenseur sur deux et réduire les consommations d’électricité non essentielles », explique-t-il.

Option d’interruption

En période de pointe, ceux qui font la différence sont les grands consommateurs comme les alumineries ou les aciéries au Québec, explique Jocelyn B. Allard, président de l’Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité.

« Plusieurs grands consommateurs industriels ont, avec Hydro-Québec, une option interruptible, où ils arrêtent certaines de leurs opérations pour aider Hydro-Québec à passer sa pointe. On parle d’entreprises comme Arcelor Mittal, des fabricants de produits chimiques, etc. »

LES RECOMMANDATIONS D’HYDRO POUR CETTE FIN DE SEMAINE