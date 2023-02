Il est temps d'accepter les excuses de Mme Elghawaby

Une semaine mouvementée sur le front de la compréhension mutuelle s’achève. Après avoir tenté de rationaliser ses généralisations à propos des Québécois, Mme Elghawaby a offert des excuses sincères.

Lors de la préparation pour la campagne électorale de 2015, alors que j’étais chef du NPD, nos organisateurs avaient préparé une série de rencontres avec divers groupes d’électeurs de partout au Canada.

L’une de ces réunions, en banlieue de Toronto, s’était tenue avec une douzaine de jeunes représentants de communautés culturelles.

En pleine discussion, une participante s’était exclamée : « Yes, but Quebecers are more racist... » (Oui, mais les Québécois sont plus racistes).

Prenant une grande respiration, je lui avais posé une question simple : « Vous ne trouvez pas que votre affirmation renferme, elle-même, un préjugé à propos de huit millions de personnes ? »

Elle avait pris un moment pour répondre et m’avait dit qu’effectivement, on ne peut pas, d’un côté, lutter contre les préjugés et, de l’autre, faire des généralisations comme celle-là. Notre rencontre s’était bien terminée et je pense que tout le monde avait un peu appris, ce jour-là.

De mon côté, malgré mon étonnement, j’avais appris que c’était un fait avéré, pour certains, que les Québécois seraient moins tolérants que les autres Canadiens.

Une semaine décisive

Rappelons qu’Amira Elghawaby a reçu un mandat spécifique dans un dossier de première importance.

L’avocat québécois Irwin Cotler s’est fait confier une responsabilité similaire dans le dossier de l’antisémitisme. À l’heure actuelle, les juifs font toujours l’objet du plus grand nombre de gestes haineux au Canada.

Mme Elghawaby devait travailler avec ses coreligionnaires, certes, mais de manière plus générale avec la société tout entière pour lutter contre ce fléau qu’est la haine et la discrimination à l’égard des musulmans.

Le problème, c’est qu’elle a dans le passé tenu des propos qui constituent des généralisations à propos des Québécois. Pas contre une loi. Pas contre un gouvernement, mais contre des gens qu’elle a tous mis dans le même panier.

Ça s’appelle préjuger et c’est inadmissible de la part de quelqu’un qui doit lutter contre... les préjugés.

Sincérité

Après avoir tenté de justifier ses propos en plaidant qu’elle se basait sur un sondage, de nombreuses voix, dont la mienne, se sont élevées pour dire que sa nomination avait été une erreur.

Mardi, Justin Trudeau disait « appuyer à 100 % » Mme Elghawaby.

Le lendemain, il disait qu’il n’était pas au courant de toutes ses déclarations passées au moment de sa nomination, laissant bien entendre qu’il ne l’aurait pas nommée s’il avait su.

Amira Elghawaby, en marge de sa rencontre avec le chef du Bloc, a choisi d’offrir de vraies excuses que je considère comme très sincères.

Elle n’a pas essayé un faux-fuyant du style « je m’excuse si... ».

Elle s’est excusée tout court. Un moment de grâce dans un dossier très difficile où beaucoup de monde s’est senti blessé.

Elle a même expliqué qu’elle avait elle-même utilisé des stéréotypes, alors que son rôle est de lutter contre les stéréotypes. Cela est lucide et révélateur d’une vraie compréhension du problème.

À mon sens, il faut maintenant accepter ces excuses et donner une chance au dialogue, sans jugement, de part et d’autre.