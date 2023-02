Immobilier au Québec: des chutes de ventes historiques en janvier

Le marché de l’immobilier résidentiel connaît actuellement l’une des pires périodes de la dernière décennie avec des chutes de ventes historiques variant, selon les régions, de 60% à plus de 90%.

• À lire aussi: Règlement «20-20-20» à Montréal: les promoteurs ne veulent pas s'engager à construire des logements abordables

• À lire aussi: Doit-on s’inquiéter pour Hydro-Québec?

C’est sur les territoires de l’île de Montréal et de l’Outaouais que les plongeons sont les plus marqués. En janvier, seulement 888 transactions ont été réalisées sur l’île de Montréal, une baisse remarquable de 91% par rapport au même mois en 2022.

En Outaouais, vaste territoire comprenant la ville de Gatineau, voisine d’Ottawa, les ventes résidentielles se sont effondrées pour le même mois de 84%, avec plus de 300 transactions de moins qu’en janvier 2022. En ajoutant le territoire d’Ottawa à la région, on parle d’une chute de 89%.

Ces données proviennent du tout dernier rapport publié par Terram, qui se spécialise dans la collecte et l’analyse de données foncières au Québec. Selon son cofondateur Daniel Langlois, celles-ci, conjuguées à l’inflation et des conditions d’emprunt hypothécaire radicalement transformées, expliquent les changements importants observés.

Des conditions transformées

Rappelons qu’en moins d’un an, le taux directeur de la Banque du Canada a été relevé à huit reprises. Sa dernière hausse – de 25 points de base – date du 25 janvier dernier. Il s’établit depuis à 4,50%, comparativement à 0,25% il y a un an.

«L’application depuis janvier de la nouvelle loi canadienne interdisant aux investisseurs étrangers d’acheter une résidence dans les grandes villes avant deux ans a pu jouer un peu, reconnaît Daniel Langlois. Mais le plus important, ce sont les conditions d’emprunts. Avec les taux offerts par les banques actuellement, ça change complètement la donne.»

D’autres régions, normalement peu courues des investisseurs étrangers, connaissent des reculs importants d’activités. La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine en sont un exemple; avec une baisse de 78% des ventes en janvier dernier, comparativement au même mois en 2022.

Dans Lanaudière et dans les Laurentides, les ventes sont tombées respectivement de 61% et 64%. Avec un recul de 53%, la chute enregistrée sur le territoire de Laval fut plus douce. Idem pour Québec, qui glisse de 59%.

Enfin, en Montérégie, vaste région de la Rive-Sud de Montréal, s’étendant du fleuve Saint-Laurent aux Cantons-de-l’Est, le nombre de ventes a connu un ralentissement de 61%, soit une baisse identique à la moyenne des régions dans la province. Au total, il s’est vendu 6025 résidences de particuliers en janvier au Québec, contre 9677 l’année précédente.