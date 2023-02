Intelligence d’affaires: pionnier du divertissement jeunesse

Quand il a quitté Frima Studio, l’entreprise de jeux vidéo qu’il avait cofondée en 2003, Steve Couture n’avait pas dit son dernier mot dans le divertissement jeunesse. Il se pourrait même que les prochaines étapes de son parcours laissent une empreinte encore plus forte dans le créneau.

Avec Epic Storyworlds, la nouvelle entreprise qu’il a cofondée avec le producteur canadien Ken Faier, celui qui tout jeune se comportait comme le gentil organisateur des jeux entre amis, ambitionne de bâtir un succès de masse, comparable à celui de Caillou ou de Pat Patrouille.

« Je veux développer des marques qui auront un attrait mondial avec des gens d’affaires aguerris. Je veux consacrer le reste de ma carrière à ça », affirme Steve qui, maturité aidant, dit avoir une bien meilleure idée aujourd’hui de la manière de bâtir une entreprise de calibre mondial.

Dans les faits, il est déjà producteur exécutif pour un projet de l’auteur à succès Marc Brown, qui a créé Arthur, une série qui a tenu l’affiche pendant 25 ans sur PBS aux États-Unis.

« Arthur, c’est la bienveillance et en 25 ans, il a laissé des traces dans des générations. C’est ce que j’aimerais parvenir à faire », rêve Steve, avec la hâte de voir les nouveaux personnages de Marc Brown habiter le petit écran, les jeux vidéo et les parcs d’attractions.

Une dizaine d’autres projets sont en gestation chez Epic Storyworlds : il y a de l’action. Et tout se passe en modèle léger, car la plupart des projets sont réalisés par des studios partenaires.

Du virtuel au réel

Presque toute sa vie, Steve Couture a habité des mondes virtuels à travers la fiction et les personnages animés. Mais en sortant de Frima il y a cinq ans, on lui a fait toutes sortes de propositions et il a accepté celle de Go-Élan, une entreprise manufacturière qui fabrique des modules de jeux pour enfants.

La collision de deux mondes : fabrication et développement logiciel. Après avoir fait jouer les enfants sur leur sofa, voilà qu’il les ferait jouer au parc !

Le défi de Steve était d’amener des caractéristiques du jeu vidéo dans les modules extérieurs. Intégrer des éléments interactifs dans des constructions qui doivent résister aux enfants, aux chocs et aux intempéries.

« On a mis des écrans, de l’animation, des voix de comédiens, de la musique et de l’humour. Le module rit gentiment des enfants quand ils ne sont pas très bons au jeu », s’amuse l’entrepreneur, qui a eu le bonheur de tester le résultat avec les enfants des employés de Go-Élan.

Se retrousser les manches

La malchance, c’est que le premier module de jeux interactifs est né juste avant la pandémie, quand jouer en groupe n’était plus une option. Mais il n’était pas question d’abdiquer et un autre concept autour du thème de la forêt a été imaginé. Les premiers modules de jeux interactifs de Go-Élan ont été finalement installés à Rimouski, Donnacona et Sainte-Marie.

Steve Couture vit sa vie comme une belle aventure, avec pour seul regret de ne pas avoir vécu à l’étranger.

La Warner en Californie lui avait bien proposé un emploi... mais l’entrepreneur n’a pas la fibre de l’employé. Aussi, il est heureux d’avoir contribué au développement du jeu vidéo à Québec. Mais le plus beau rôle de sa vie, c’est d’être le papa cool qui joue avec ses trois enfants.

En rafale