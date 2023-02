La mère de Dwayne Johnson impliquée dans un grave accident de voiture

Dwayne Johnson est reconnaissant que sa mère, Ata, 74 ans, ait survécu à un grave accident de voiture mercredi (1er fév. 23).

La star de Black Adam a posté une photo de la Cadillac rouge détruite de sa mère sur Instagram un jour après l’effrayant accident. La photo montre que le côté passager avant du SUV a été gravement endommagé.

«Les anges de la miséricorde ont veillé sur ma mère alors qu'elle a eu un accident de voiture hier soir», a écrit Dwayne Johnson en légende de la photo.

«Elle survivra et continuera d'être évaluée. Cette femme a survécu à un cancer du poumon, à un mariage difficile, à une collision frontale avec un conducteur ivre et à une tentative de suicide.»

Il a ajouté: «C'est une survivante, d'une manière qui rend les anges et les miracles réels.»

Dwayne Johnson, 50 ans, a ensuite remercié la police et les pompiers de Los Angeles qui l'ont aidé, sa mère et lui, à traverser cette épreuve.

«Merci LAPD et LAFD d'être si attentionnés et concentrés», a-t-il écrit.

«Merci d'être resté au téléphone et de m'avoir parlé de tout (sic). Il me reste un parent, donc si tu as toujours ta mère et ton père, assure-toi de les serrer fort dans tes bras, car tu ne sais jamais quand tu auras cet appel à 3h du matin que nous ne voulons jamais recevoir (sic).»

Le père de Dwayne Johnson, le lutteur professionnel Rocky Johnson, est décédé en 2020 d’une embolie pulmonaire à l’âge de 75 ans.