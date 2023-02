La population du Saguenay a dû composer avec le froid

La population du Saguenay a dû composer toute la journée de vendredi avec un froid de -30 degrés, et un temps ressenti de -47 degrés avec les vents.

«C'est vraiment trop froid, disait un marcheur qui s'est rendu de son logement au dépanneur à pied, pour m'acheter du café...C'est vraiment parce que je n'avais pas le choix...»

Tous ceux qui se sont aventurés à l'extérieur aujourd'hui, par choix ou par nécessité, y ont goûté.

Les pompiers de Saguenay, par exemple, qui ont répondu à trois alertes pour un incendie dans une résidence de la rue Malraux à Chicoutimi. Les dommages ont été limités, mais une douzaine de pompiers avaient été déployés pour s'assurer d'une rotation rapide pendant le combat, question de garder les sapeurs frais et dispos.

D'ailleurs, un autobus de la STS s'est rendu sur place pour abriter les pompiers en attente.

Après 80 minutes de travail, l'effet du froid sur les gants des pompiers était visible: une couche de glace bien formée.

À la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, il n'était pas question de laisser des itinérants à l'extérieur par un froid pareil.

Plus d'une trentaine de bénéficiaires ont ainsi trouvé refuge.

«On est allé acheter des mitaines, on a reçu des dons en foulards et en gants, on avait des manteaux en réserve, a expliqué Pierre Schuld, intervenant à la ressource. On n'a obligé personne à sortir cet après-midi, contrairement aux autres journées où il fait moins froid.»

Des sacs de couchage supplémentaires ont aussi été prévus jusqu'à dimanche.

Chez Remorquage du Fjord, le téléphone a sonné fréquemment.

«70 survoltages depuis 7h00 ce matin, et le temps d'attente est de 2 h», disait le propriétaire Mario Fortin vendredi midi.

Les précautions à prendre: une batterie en ordre, de l'huile à moteur synthétique, et bien brancher la voiture.