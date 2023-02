Le ski sous toutes ses formes

En plus de faire voyager les skieurs dans différentes régions du Québec, certaines montagnes leur proposent de pratiquer leur sport favori sous toutes ses formes. Voici trois destinations complètement skis !

Le Mont Grand-Fonds

Photo fournie par Mont Grand-Fonds

Les conditions de glisse exceptionnelles du Mont Grand-Fonds à La Malbaie profitent autant aux skieurs alpins, aux fondeurs, qu’aux amateurs de hors-piste et de randonnée alpine. La route à parcourir en voiture pour s’y rendre sillonne les paysages de l’arrière-pays de Charlevoix, donnant un avant-goût aux skieurs qui s’apprêtent à se déposer en pleine nature. Proposant plus de 20 pistes de ski alpin pour les sportifs de tous les niveaux, la montagne récompense leurs efforts de fabuleux points de vue sur Charlevoix et le fleuve. Le Versant du Lynx se déploie sur huit hectares de sous-bois et clairières dans leur état naturel, comblant les fervents de hors-piste. Pour gravir la montagne, les skieurs ont le choix d’emprunter les remontées mécaniques ou compter sur leur forme physique en s’engageant dans l’un des deux sentiers d’ascension (montée avec peau de phoque). Avec ses 140 km de pistes de ski de fond, le Mont Grand-Fonds est aussi un paradis pour les fondeurs, qui peuvent prendre une pause dans l’un des quatre relais chauffés.

► Montgrandfonds.com

Le Valinouët

Photo fournie par Le Valinouët

Situé dans le secteur nord-ouest du massif des Monts-Valin, le terrain de jeux du Valinouët au Saguenay est couvert de neige 100 % naturelle. Les adeptes du ski alpin y dévalent 33 pistes de catégories facile à extrêmement difficile. La Machette, classée double losanges avec ses trois crans rocheux, fait grimper l’adrénaline chez les skieurs extrêmes. Outre les remontées mécaniques, deux sentiers d’ascension débutent à la base de la montagne et se rendent jusqu’à son sommet. Ils sont très appréciés des skieurs de haute route qui s’y aventurent pour redescendre ensuite par les pistes de ski alpin. Les fondeurs quant à eux peuvent s’élancer dans trois sentiers de niveau intermédiaire (total de 8 km) accessibles gratuitement. Lors de leur périple, les skieurs pourraient assister au spectacle des arbres qui se chargent de neige, comme dans la célèbre Vallée des fantômes des Monts-Valin.

Photo fournie par Le Valinouët

► Valinouet.qc.ca

Parc du Mont-Comi

Photo fournie par Parc du Mont-Comi

S’élevant à Saint-Donat-de-Rimouski, le Parc du Mont-Comi est la plus importante station de ski du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord. L’abondance de sa neige naturelle et la qualité de ses conditions de glisse attirent autant les skieurs alpins en apprentissage (quatre pentes-écoles accessibles gratuitement) que les plus aguerris qui affrontent notamment la pente la plus abrupte nommée « Le mur », dont la dénivellation est de 35 degrés. Offrant 30 pentes, six sous-bois, un sentier d’ascension et doté de quatre remontées mécaniques, le domaine skiable du Mont-Comi fait aussi le bonheur des amateurs de télémark. Quant aux fondeurs, ils peuvent se faufiler dans la nature en suivant les 6,7 km de sentiers. Cette montagne représente le meilleur point de vue de la région pour admirer le fleuve, les forêts et les terres agricoles de La Mitis. On dit que par temps clair, on peut y admirer les monts Chic-Chocs ainsi que 11 clochers des églises environnantes.

Photo fournie par Parc du Mont-Comi

► Mont-comi.ca