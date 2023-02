Les étoiles débarquent enfin à Laval

Pour la première fois de sa longue histoire, la Ligue américaine de hockey présentera son match des étoiles en sol québécois. En raison de la pandémie, ce fut une longue attente pour les organisateurs de l’événement.

« Ce fut une longue épopée, mentionne Sébastien Vaillant qui est directeur marketing du Rocket de Laval. L’événement nous a été octroyé en janvier 2020 afin de le présenter l’année suivante.

« En janvier 2021, on a été obligés de le repousser d’une autre année. Puis, en 2022, c’était encore impossible parce qu’on est retournés en confinement. »

Malgré ces deux reports, les dirigeants de la Ligue américaine n’ont jamais montré de signes d’impatience à l’endroit des organisateurs.

« Il y a eu un bon travail de collaboration entre le Rocket et la LAH durant cette période, ajoute Vaillant. Il n’y a pas vraiment eu de questions au sujet de la tenue de l’événement.

« Les équipes étaient unanimes pour nous laisser la présentation du match des étoiles. »

En relève à Weightman

À l’origine, c’est Mark Weightman qui avait lancé le projet. Après son départ comme vice-président développement de la Place Bell en janvier 2020, le dossier est tombé sur le bureau de plusieurs personnes, dont celui de Vaillant.

« J’avais suivi le dossier dès le début. C’est après le départ de Mark que j’ai vraiment pris le dossier en main, précise-t-il. Je n’aime pas trop dire cela parce que c’est un gros travail d’équipe.

« On est tellement contents d’accueillir tout le monde à Laval. On accueille les partisans, les autres équipes, la ligue, les joueurs et les entraîneurs. Étant donné qu’il n’y a pas beaucoup de matchs entre les deux associations, certains joueurs québécois n’ont jamais eu la chance de jouer à Laval.

« Ce sera intéressant pour eux de vivre l’engouement d’un match à la Place Bell. »

Le match des étoiles est déjà assuré d’être un succès aux guichets. Tous les billets sont vendus pour le concours d’habiletés et les matchs de lundi soir.

Bonne feuille de route

Le Rocket de Laval a une bonne réputation aux quatre coins de la LAH pour la qualité de son amphithéâtre et de ses installations ainsi que l’ambiance lors de ses matchs locaux.

« Dès notre première saison, on a démontré à la LAH que nous étions très sérieux. L’ambition du Groupe CH était d’avoir ses espoirs plus près de Montréal, mais aussi d’avoir une concession qui connaît du succès à Laval.

« Dans les cinq dernières années, on a gagné le prix consacré à l’équipe qui avait la meilleure ambiance lors de ses matchs. On a une bonne feuille de route. »

Le Rocket est l’une des concessions les plus solides dans la Ligue américaine. Sa moyenne d’assistance est parmi les meilleures du circuit cette saison. Il attire près de 7000 spectateurs en moyenne par partie. Un beau succès.

« Sur le plan marketing, le fait d’être le club-école du Canadien et d’avoir ses futurs joueurs, ça aide, mentionne Vaillant. On a aussi misé sur l’expérience client et on voulait que la qualité du spectacle soit au rendez-vous.

« En faisant partie du Groupe CH et d’evenko, il y avait un standard qualité à respecter. Les partisans ont aussi bien répondu. »

Les Québécois au match des étoiles de la LAH

Thomas Bordeleau

Photo d'archives

Barracudas de San Jose (affiliation LNH : San Jose)

Attaquant

43 pj | 18 buts | 11 passes | 29 points

Samuel Bolduc

Photo AFP

Islanders de Bridgeport (affiliation LNH : Islanders N.Y.)

Défenseur

40 pj | 8 buts | 18 passes | 26 points

Maxim Lajoie

Photo AFP

Wolves de Chicago (affiliation LNH : Caroline)

Défenseur

37 pj | 2 buts | 14 passes | 16 points

Anthony Richard

Photo d'archives

Rocket de Laval (affiliation LNH : Montréal)

Attaquant

36 pj | 22 buts | 20 passes | 42 points

Alex Barré-Boulet

Photo d'archives

Crunch de Syracuse (affiliation LNH : Tampa Bay)

Attaquant

36 pj | 12 buts | 36 passes | 48 points

Gabriel Dumont

Photo Martin Chevalier

Crunch de Syracuse (affiliation LNH : Tampa Bay)

Attaquant

27 pj | 12 buts | 6 passes | 18 points

*Sera l’un des deux capitaines du match des étoiles LAH

Alex Belzile

Photo Martin Alarie

Rocket de Laval (affiliation LNH : Montréal)