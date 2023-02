McKinsey: l’autre scandale dont on ne parle pas

La mégafirme de consultation McKinsey en mène large à Ottawa quand il s’agit de dire au gouvernement fédéral quoi faire et pourquoi.

Des médias ont rapporté que la firme et le gouvernement fédéral étaient liés par un contrat d’une durée... de 81 ans, amorcé en 2019 et courant jusqu’en 2100.

Non, non, qu’allez-vous chercher là ?! s’insurge la ministre fédérale responsable.

Ce n’est pas un «contrat», dit-elle, mais un «arrangement en matière d’approvisionnement», qualifié de «présélection».

«Plogués»

L’entente apparaît pourtant dans des documents gouvernementaux sous la rubrique «contrats octroyés».

Ironique, une professeure de l’Université Carleton laisse tomber qu’il y a peut-être un problème si un gouvernement estime avoir besoin de 81 ans pour se doter des compétences à l’interne.

Un ex-patron de McKinsey, Dominic Barton, nie sa proximité avec Justin Trudeau, qui l’a tout de même nommé ambassadeur en Chine.

La firme a reçu des contrats du gouvernement Trudeau pour une valeur 45 fois supérieure à celle sous le gouvernement Harper.

McKinsey a également facturé le gouvernement Legault 35 000 $ par jour, soit 215 000 $ par semaine plus les taxes, pour le conseiller sur la gestion de la pandémie. Hmm...

Quand on dit qu’il y a des gens qui ont le bras et le reste pas mal plus longs que vous et moi...

Il y a pourtant un autre «scandale» dont on parle beaucoup moins.

Je suis en contact avec un homme bien branché dans les milieux d’affaires québécois et canadien.

Je préfère taire son nom.

Deux fois, il fut invité à assister à des présentations privées d’études commandées par des clients à McKinsey.

Nous eûmes droit, dit-il, à un ramassis de clichés superficiels, d’idées à la mode, saupoudrés de tous les buzzwords du moment (innovation, synergie, grappes industrielles, responsabilité sociale, développement durable, etc.).

Son soupir d’exaspération attira l’attention de son voisin de table qui lui souffla à l’oreille: «McKinsey, c’est toujours de même : des PowerPoint à un million de dollars.»

Il m’est aussi arrivé d’assister à des présentations d’autres firmes de consultants dans lesquelles le diaporama ressemblait fort aux acétates dans les cours de MBA que j’ai longtemps donnés.

Les «experts» avaient l’âge de mes étudiants de maîtrise, venaient de terminer leurs études, ressortaient leurs notes de cours, se trouvaient «ben hot».

Ils livraient à prix d’or des conseils «stratégiques» que vous trouverez dans les premiers chapitres de n’importe quel bouquin d’initiation à la gestion.

Bref, si certains sont compétents, on s’extasie trop souvent, dit mon interlocuteur, devant des prestidigitateurs à la réputation surfaite auxquels on déroule le tapis rouge.

Pouvoir

Cela me rappelle ces «coachs de vie» qui vous régurgitent ce que vous trouverez, pour pas mal moins cher, dans la section «ésotérisme et pensée positive» d’une librairie, mais avec de l’encens et de la musique zen.

Des tas de professeurs d’université et d’instituts de recherche en savent plus et coûtent moins cher.

Ils sont juste moins compétents pour naviguer dans les corridors du pouvoir.