Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 4 février qui en valent le détour.

Hockey : Rocket de Laval vs Marlies de Toronto

À l’image du Canadien de Montréal, les temps sont difficiles pour son club-école. Le Rocket ne compte que 17 victoires cette saison. Il affronte les Marlies de Toronto, qui ont remporté leurs quatre derniers duels. D’ailleurs, la filiale des Maple Leafs n’a pas subi un revers cette saison contre les représentants lavallois. Cette saison, lorsque l’équipe de Laval dispute un programme double contre la même formation, elle n’a pas été en mesure de remporter deux matchs d’affilée. De plus, la formation torontoise excelle sur les unités spéciales. Les Marlies ont le meilleur avantage numérique de la Ligue américaine avec un taux d’efficacité de 26,4 %. Lorsqu’ils sont à court d’un homme, l’équipe torontoise se tire aussi bien d'affaire en ayant un taux de succès de 81 %.

Prédication : Victoire des Marlies de Toronto - 1,83

Soccer: Arsenal FC c. Everton FC

Il est difficile de parier contre Arsenal depuis le début de la saison en Premier League. Pointant au sommet du classement avec 16 victoires en 19 matchs, les «Gunners» devront toutefois faire preuve de constance d’ici la conclusion du calendrier pour distancer Manchester City. Après une défaite en FA Cup contre ces «Citizens», vendredi, Arsenal devrait rebondir, d’autant plus qu’Everton n’a pas goûté à la victoire... depuis le 22 octobre ! Martin Odegaard, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli devraient s’amuser aux dépens du club évoluant à Liverpool. Toutes compétitions confondues, Everton affiche un différentiel de -8 à ses quatre derniers matchs. Et il devra faire des pieds et des mains pour éviter la relégation, lui qui occupe le 19e rang du classement.

Prédiction: Victoire d’Arsenal FC - 1,40

Arts martiaux mixtes: Derrick Lewis c. Sergey Spivac

Lors de la prochaine édition du UFC Fight Night, deux poids lourds friands de K.-O. en découdront lors de l’événement principal. Depuis sa défaite aux mains de Tom Aspinall en 2021, Spivac s’est aisément défait de Greg Hardy et Augusto Sakai, chaque fois grâce à de dures frappes au sol. Il est pressenti comme le favori face à Lewis, jadis perçu comme un des meilleurs de sa catégorie. Des défaites face à Cyril Gane, Tai Tuivasa et Sergei Pavlovich ont toutefois placé l’Américain dans une situation délicate. À 37 ans, il en est probablement à ses derniers moments dans l’octogone, et un autre revers pourrait le convaincre de tirer sa révérence. «The Black Beast» ne voudra pas avoir de regrets au terme de ce gala présenté à Las Vegas.

Prédiction : Derrick Lewis par K.-O., T.-K.-O., ou disqualification - 3,40