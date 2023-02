Pénurie de vétérinaires: une attente stressante pour faire soigner son chien

À cause du manque d’accessibilité à des soins vétérinaires, des propriétaires de chiens malades comme Cassandra Turgeon, de Lévis, vivent l’angoisse en attendant qu’ils puissent se faire opérer.

«J’ai téléphoné à plusieurs vétérinaires et il n’y avait aucune disponibilité pour le faire opérer plus tôt, je suis découragée», déplore Mme Turgeon, propriétaire du jeune Balto, un chien âgé de 5 ans qui n’a jamais eu de problème de santé majeur.

Le 5 janvier au soir, la propriétaire du petit esquimau américain trouve son appartement en sang au retour d’un souper avec des amis. La masse au niveau de l’anus de Balto, diagnostiquée en aout dernier, venait de se rompre.

Photo fournie par Cassandra Turgeon

«Cet été c'était minuscule, de la taille d'un raisin sec, il ne la sentait même pas [...] J'ai mis des sous de côté et pris rendez-vous en décembre. Son opération devait être le 20 janvier», explique-t-elle à propos de la masse de son chien qui a maintenant triplé de taille.

En se rendant à l’hôpital vétérinaire, Cassandra Turgeon croyait que l'opération planifiée serait devancée, mais on l’avise rapidement que ce ne sera pas le cas.

«Il y avait un vétérinaire sur appel, mais on me disait que ce n’était pas une urgence, que personne ne serait en mesure de le voir avant lundi», explique-t-elle.

EN ATTENTE D’ÊTRE OPÉRÉ

Quatre visites à la clinique plus tard, son chien reçoit une médication de soulagement et son opération était devancée de deux jours, soit au 18 janvier.

Elle espère maintenant que son témoignage empêche d’autres propriétaires d’animaux de vivre ce qu’elle a vécu.

«Mon souhait, c’est qu’en en parlant, les choses bougent et que les gens réalisent que ce n’est pas parce que ce sont des animaux de compagnies qu’il faut les négliger», ajoute-t-elle.

Pour aider à payer les nombreux frais, dont les consultations, et l'opération estimée à 3000 $, la maîtresse de Balto a dû démarrer une campagne de sociofinancement.

ÉTAT STABLE

L’état du jeune Balto s’est stabilisé depuis le début du mois, il continue d’avoir des saignements et l’infection est particulièrement nauséabonde. Il doit porter un cornet et une couche en tout temps pour éviter qu’il ne se lèche.

«Je vois qu’il commence vraiment à en avoir assez, il dort beaucoup, mange peu et son cornet le fatigue», ajoute la jeune maitresse, qui lors de notre entrevue comptait les jours avant l’opération de son fidèle compagnon.

Photo fournie par Cassandra Turgeon

Balto a finalement subi son opération, tel que prévu, le 18 janvier dernier.

Il récupère maintenant et sa maîtresse est soulagée de voir son état s’améliorer. Elle souhaite maintenant mettre derrière elle cette difficile épreuve et se concentrer à nouveau sur ses études.