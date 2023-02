Peut-on parler d'avortement?

J’ai très hâte au 8 mars. Pas parce que c’est la Journée internationale des droits de la femme.

Mais parce que c’est ce jour-là qu’on pourra voir sur la plateforme Crave : Désobéir : le choix de Chantale Daigle.

L’affaire Daigle s’est déroulée il y a 34 ans, mais je m’en souviens comme si c’était hier, car cela m’a marquée à vie.

J’espère que la diffusion de cette série en six épisodes, produite par Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, sera l’occasion d’un débat équilibré et intelligent sur l’avortement.

LA FIN DES TABOUS

Chantale Daigle voulait se faire avorter, mais le père de son futur enfant, Jean-Guy Tremblay, avait obtenu une injonction pour l’empêcher de disposer librement de son corps.

Chantale Daigle a dû aller aux États-Unis pour interrompre sa grossesse. L’affaire s’est rendue jusqu’à la Cour suprême, qui lui a donné raison. Grâce à son courageux combat, Chantale Daigle est devenue une héroïne.

En 1989, jeune journaliste dans la salle des nouvelles de Radio-Canada où l’on ne parlait que de ça, je me souviens très bien avoir été traumatisée, comme bien des Canadiennes, par cette histoire flagrante de déni du droit des femmes. On a été nombreuses à se demander : « Et si ça m’arrivait à moi ? ». J’avais 23 ans, Chantale Daigle en avait 21...

Mais 34 ans plus tard, il ne sert à rien de se mettre la tête dans le sable en affirmant : « Le débat sur l’avortement est clos au Québec, la question est réglée, on a mis la clé dans la porte et jeté la clé ».

Il reste une zone d’ombre, un malaise devant certains avortements. Dans les années 1980, le slogan des féministes était : « Nous aurons les enfants que nous voulons ».

Mais en 2023, la question que nous devons nous poser est : « Que fait-on avec les avortements tardifs ? Que fait-on avec les avortements sélectifs ? »

Comme féministe, on veut défendre les droits des femmes. C’est logique. Mais que fait-on des droits des petites filles qui ne verront jamais le jour, car leur mère s’est fait dire que « dans sa culture, on ne veut pas de filles » ?

C’est bien plus complexe qu’un combat pro-vie c. pro‐choix.

Vous voulez un exemple ?

Ma collègue Héloïse Archambault rapportait en 2021, en plein cœur de la pandémie, la situation suivante : « Bien que l’avortement soit un droit sans restriction au Canada, les Québécoises qui voulaient interrompre une grossesse après 23 semaines étaient depuis longtemps envoyées aux États-Unis aux frais du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La raison ? Aucun hôpital ne voulait offrir le service ici. Or, la fermeture de la frontière au sud, en mars 2020, a obligé le réseau à traiter ces femmes. »

PARLONS-NOUS !

La diffusion de la série, écrite par Isabelle Pelletier et Daniel Thibault, sera l’occasion de parler à nouveau de cette question délicate.

Pas pour remettre en cause le principe lui-même. Mais pour avoir une discussion équilibrée sur les modalités entourant cette intervention qui n’a rien d’anodin.

Sans tomber dans un extrême (les ultraconservateurs et les groupes religieux) ou l’autre.

Le Canada ne se transformera pas en Gilead (l’État fictif de la série La servante écarlate, où les femmes sont forcées de procréer), juste parce qu’on se parle franchement d’avortement.