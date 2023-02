Piétonne heurtée mortellement : le maire de Joliette dénonce l’incompétence du MTQ

Plus d’un an après le décès tragique d’une piétonne de 78 ans à l’intersection jugée la plus dangereuse de Joliette, une coroner demande une intervention immédiate au ministère des Transports.

«On se questionne sérieusement sur la compétence et la bonne volonté du MTQ, lance avec aplomb le maire Pierre-Luc Bellerose. Ça fait 10 ans qu’on demande au ministère de prendre des mesures et là, la coroner le confirme. Ce n’est pas la lubie du maire, c’est bien réel comme danger.»

Ce dernier réagit au rapport de la coroner Laurence Sarrazin, rendu public récemment, et dans lequel on interpelle de façon urgente le MTQ.

«Ils veulent m’écraser les pieds»

Rappelons que Réjeanne Marion-Lagacé a été heurtée le 17 novembre 2021, alors qu’elle empruntait la traverse piétonnière à l’angle des rues Beaudry Nord et Saint-Louis. Quelque temps avant ce tragique accident, la dame avait elle-même formulé des plaintes à la Ville pour dénoncer la mauvaise configuration de l’endroit.

«Je suis encore en train de traverser et ils veulent m’écraser les pieds», avait notamment dit la septuagénaire à ses filles, peu de temps avant le drame.

La Sûreté du Québec, chargée de l’enquête policière, a établi qu’il n’y avait aucun élément criminel dans ce dossier et que l’accident était attribuable à une inattention du conducteur, qui affirme n’avoir jamais vu la piétonne traverser. En effet, la coroner Sarrazin mentionne que l’aménagement de l’intersection est un facteur ayant contribué à son décès.

Elle estime que cette portion de la rue Beaudry présente «d’importants enjeux de sécurité pour les piétons», notamment la visibilité, la longueur excessive des traverses piétonnières et les feux de circulation.

La coroner abonde ainsi dans le même sens que M. Bellerose qui, depuis le décès de Mme Marion, presse le MTQ d’installer un feu «tout rouge», qui permettrait ainsi une priorité de passage au piéton lors d’une traverse.

Une pancarte

Depuis l’accident à l’automne 2021, la seule action concrète du MTQ fut d’installer une pancarte interdisant le virage à droite au feu rouge. Le ministère n’a toutefois pas jugé bon d’en informer la Ville.

«Je l’ai vu moi-même un bon matin, alors que je circulais dans mon véhicule, ils ne nous ont même pas avisés», dit-il, stupéfait.

Selon lui, cette mesure ne «sert absolument à rien», puisqu’il a vu à de nombreuses reprises au cours des derniers mois des automobilistes qui ne respectaient pas l’interdiction. Et ironiquement, cette mesure à l’efficacité douteuse n’aurait même pas permis de sauver la vie de Réjeanne Marion-Lagacé, puisque celle-ci est morte en traversant sur un feu vert.

«Aucun autre plan d’aménagements ou de travaux comportant un échéancier ne m’a été communiqué», souligne la coroner Sarrazin.

Elle propose ainsi d’agir immédiatement en mettant en place des feux pour piétons exclusifs à l’intersection en cause et à celles qui sont avoisinantes. À plus long terme, elle estime qu’un réaménagement complet de cette portion de la route serait nécessaire pour la sécurité de tous.