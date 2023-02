Premiers au Canada

Photo fournie par Alfa Romeo de Québec.

Bravo à l’équipe (photo) d’Alfa Romeo de Québec (5620, boulevard Sainte-Anne à Boischatel) qui a remporté la première place au Canada pour le plus grand volume de vente de véhicules au pays pendant l’année 2022. De gauche à droite sur la photo : PierreTremblay, président ; Mario Lapierre, directeur administratif ; Charlie Bernier, spécialiste de la marque Alfa Romeo ; Michel Bellavance, directeur du développement des affaires division Alfa Romeo ; Bianca Branchaud, directrice financière ; Michael Giguère, directeur général des ventes, et Nathalie Gauthier, spécialiste de la marque italienne Alfa Romeo.

Ambassadeur de l’année 2022

Lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs, présentée par le Cercle des ambassadeurs de Québec et tenue le 19 janvier 2023 au Centre des congrès de Québec, Destination Québec cité, la Société du Centre des congrès de Québec, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, Québec International et l’Aéroport international Jean-Lesage ont honoré 31 membres du Cercle des ambassadeurs. Parmi ceux-ci, le titre Ambassadeurs de l’année 2022 est revenu à Grant Vandenberg, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. Il est également titulaire de la Chaire industrielle du CRSNG pour le développement de l’aquaculture durable au Département des sciences animales de l’Université Laval. En 2020 et 2022, il a été co-organisateur du congrès Insects to Feed the World, une édition en virtuel et l’autre en présentiel au Centre des congrès de Québec. Photo Cercle des ambassadeurs de Québec. Sur la photo Robert Mercure (à gauche), D.G. de Destination Québec cité, en compagnie du professeur Vandenberg.

Événement de l’année 2022

Toujours au cours de cette même soirée (Cercle des ambassadeurs de Québec), le titre Événement de l’année 2022, qui souligne le travail extraordinaire d’un membre ambassadeur, responsable de la tenue de l’événement américain ou international ayant généré le plus de retombées touristiques dans la région de Québec au cours de l’année, est revenu à Renée-Claude Auclair et Pierre Hamon (photo) pour la tenue à Québec du Championnat mondial de magie de la Fédération internationale des sociétés magiques. Cet événement a attiré quelque 2018 participants au Centre des congrès de Québec en juillet dernier et a généré des dépenses touristiques de l’ordre de 5,6 M$ dans la région. Photo Cercle des ambassadeurs de Québec. Sur la photo, Pierre Michel Bouchard (à gauche), président-directeur du Centre des congrès de Québec, en compagnie des lauréats.

Anniversaires

Frédéric Giroux (photo), musicien membre fondateur du groupe Mes Aïeux en 1996, 52 ans... Mathieu Giroux, ex-patineur de vitesse sur longue piste, maintenant pharmacien, 37 ans... Les jumelles Miriam et Claudine Nourcy, de Québec, 38 ans... Marie-Ève Drolet, ex-patineuse de vitesse, médaillée de bronze au 3000 m relais aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002, 39 ans... Mathieu Dandenault, ex-défenseur de la LNH, 47 ans... Denis Levasseur, comédien pour Juste pour Rire : Les Gags, 66 ans.

Disparus

Le 3 février 2022 : Dan Marino (photo), 57 ans, propriétaire du Mega Fitness Gym de Québec, qui avait fait les manchettes au printemps 2021 notamment pour le non-respect des mesures sanitaires... 2020. Gene Reynolds, 96 ans, réalisateur, acteur, producteur (MASH) et scénariste américain... 2019 : Kristoff St. John, 52 ans, acteur connu pour son rôle dans Les Feux de l’amour... 2018 : Leon « Ndugu » Chancler, 65 ans, batteur américain de renommée mondiale... 2017 : Bob Stewart, 66 ans, défenseur qui a joué 9 saisons dans la LNH... 2016 : Maurice White, 74 ans, fondateur du groupe Earth, Wind & Fire... 2014 : Richard Bull, 89 ans, Nels Oleson dans la série La petite maison dans la prairie... 2012 : Gilles Gagné, 78 ans, pionnier et pilier de l’information régionale dans l’Est-du-Québec... 2012 : Ben Gazzara, 81 ans, acteur et comédien américain... 2011 : Ron Piché, 75 ans, six saisons dans le baseball majeur de 1960 à 1966... 2011 : Maria Schneider, 58 ans, actrice française... 2010 : Jean-Claude Fournel, fondateur des boutiques Fournel Bicycles... 1999 : Jules Huot, 91 ans, premier golfeur professionnel canadien à remporter un tournoi de la PGA américaine.