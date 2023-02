Remparts: Vsevolod Komarov continue d'impressionner

Au lendemain d’une victoire émotive face au Phoenix de Sherbrooke, les Remparts de Québec n’ont pas levé le pied, vendredi, l’emportant 5-2 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand dans un match qui a à nouveau confirmé à Patrick Roy qu’il avait possiblement un joyau sous la main en le défenseur Vsevolod Komarov.

• À lire aussi: Les Remparts l'emportent contre leur bête noire

Auteur du but gagnant en prolongation la veille à Sherbrooke, le choix de cinquième tour des Sabres de Buffalo au dernier repêchage a inscrit le but d’assurance face à l’Armada, hier.

« Il est vraiment impressionannt. On se demande toujours ça va être quoi son plafond et il continue de nous surprendre. Sa progression est impressionnante, reconnaissait Patrick Roy après le match. Il joue avec confiance, il appuie l’attaque. Il doit y avoir des équipes de la LNH qui se mordent les doigts en ce moment parce que c’est de toute beauté le voir jouer. »

La progression du no. 83 est effectivement perceptible à tous les niveaux. Dans un anglais nettement amélioré, il a répondu du mieux qu’il pouvait aux questions des journalistes pendant un peu plus de deux minutes.

« Je suis plus confortable mais en tant qu’équipe, on a joué notre style », a-t-il résumé.

Plus confortable sur la patinoire mais aussi en-dehors, a confirmé Nathan Gaucher.

« C’est plus dur pour un joueur de la Russie de venir ici. Il a un impact sur notre équipe. Il a un bon physique et il patine bien. Tout ce qu’il fait, il le fait avec une intention. En plus c’est une très belle personne. On a beaucoup de plaisir avec. À sa première année, c’était plus difficile parce qu’il ne parlait pas beaucoup mais là il s’est dégêné et on voit que c’est un petit farceur. »

FORT MATCH

Comme Komarov, Gaucher a lui aussi connu un fort match. Il avait donné le ton à la rencontre en début de première lorsqu’il avait servi une solide mise en échec à Félix Larose le long de la bande, avant d’inscrire les deux premiers buts des Remparts.

Muté à l’aile droite avec l’arrivée de Justin Robidas, Gaucher continue à s’adapter à sa nouvelle position et il le fait bien, juge Patrick Roy.

« C’est une adaptation pour lui. Il a vécu un méga high en allant au Mondial junior et il est revenu et on le met à l’aile droite. Il est très réceptif par rapport à ça. Je suis bien content et il va apprendre à jouer la position, comment recevoir les rondelles, où arrêter en zone défensive. Je sens que l’adaptation se fait graduellement. »

MATURITÉ

Pour revenir au match en soi, il y avait un danger pour les Remparts après l’importante victoire de jeudi soir, soit de ne pas être en mesure de reproduire le même niveau d’intensité face à l’Armada.

Ce ne fut pas le cas.

« Hier on était haut en énergie et en émotion et j’avais hâte de voir comment on répondrait. On a bien sorti et on a tout fait sauf compter des buts. Après 40 minutes de jeu, ça aurait dû être facilement plus que le pointage de 3-1. Les gars ont bien fait ça en général même si on a été un peu brouillon en troisième mais je m’attendais à ce qu’on connaisse un petite baisse un moment donné. »

Pour Gaucher, les derniers matchs de l’équipe démontre la maturité acquise au cours de la dernière année et demie par le noyau de l’équipe.

« C’est quelque chose qu’on a appris avec le temps. L’an dernier, on perdait l’avance et on paniquait un peu. Là, on est plus vieux et on commence à comprendre comment ça se passe. On va en échapper des fois mais c’est la façon avec laquelle tu vas revenir dans le match qui compte. C’est un des aspects qu’on a amélioré et qui va nous aider pour la suite. »

RICHARDSON ENCOURAGÉ

Dans le camp de l’Armada, Bruce Richardson se disait déçu du résultat mais satisfait de l’effort de son équipe qui ne se trouve pas au même stade de son cycle que les Remparts.

« On est déçu du résultat mais il ne faut pas sortir d’ici et être embarassé de notre performance parce qu’on a quand même compétitionné contre l’une des meilleures équipes de la ligue. »

Dans la défaite, Jonathan Fauchon (un but) a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à 18, un sommet dans la LHJMQ cette saison.

Les Remparts affronteront les Wildcats de Moncton samedi après-midi, 15h. William Rousseau sera devant le filet.