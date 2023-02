Richard Martineau parle de sexe: «Mononcle aime pas ça, le massage de la prostate!»

Richard Martineau n’a pas eu peur d’aborder les sujets les plus tabous, et à son émission de jeudi, il a, encore une fois, repoussé les limites. Avec Danian Banchev et Simon-Pierre Sanche, il a parlé de sexe, mais d’une façon pour le moins... imagée!

L’animateur a reçu les deux jeunes hommes à son micro de QUB radio pour parler de leur balado qui gagne en popularité : Entre couilles. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas eu peur de s’ouvrir sur cette facette disons... méconnue du public, prouvant du même coup qu’il est un livre ouvert!

Tout y passe ! De LA discussion avec son fils à certaines caractéristiques de son anatomie. Il nous parle même de l’endroit où le soleil ne brille jamais ! On peut dire qu’il y en a des citations juteuses dans cette entrevue.

Mais pourquoi un balado comme celui-là? Les deux créateurs, qui avouent avoir fait l’apprentissage de leur sexualité à travers la pornographie, veulent démystifier le sujet. Et ça marche ! Sauf que...

«Maintenant, des gens que je ne connais pas me parle de mon anus», a avoué Simon-Pierre.

Ce mélange des générations est un cocktail parfait pour rire... et s’instruire!