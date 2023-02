Sans dossier, personne ne veut soigner sa chienne frappée par une voiture

Une femme de Trois-Rivières est passée à un poil de perdre sa chienne alors qu’aucune clinique ne voulait la traiter après qu’elle se soit fait frapper par une voiture.

Alors qu’elle se trouve au Saguenay pour le travail, elle apprend que sa chienne a eu un grave accident.

«Je reçois un appel de mon père pour me dire que Bella s’est fait frapper, je me suis tout de suite mise à contacter plusieurs cliniques de la région. C’est simple, on me répondait: pas de dossier, pas de consultation», déplore Lara Martin.

Après avoir contacté trois cliniques en Mauricie, sans succès, elle indique à son père de se rendre à Saint-Hyacinthe, où se trouve le centre hospitalier universitaire de la faculté vétérinaire, qui prodigue des soins d’urgence.

SITUATION CRITIQUE

En route vers Saint-Hyacinthe, son père réalise que le berger australien de 5 mois et demi perd énormément de sang.

«C’est à ce moment-là que mon père me dit qu’elle ne se rendrait pas et qu’il rebroussait chemin pour aller l’enterrer à la maison», explique Mme Martin.

Photo fournie par Lara Martin

Après avoir raccroché, elle contacte in extremis une quatrième clinique, qui accepte de la traiter d’urgence.

Bella y est opérée la journée même, et reçoit des greffes de peau pour rattacher les parties sectionnées sur ses pattes.

LA GUÉRISON

Une semaine après les événements, Lara Martin s’explique toujours difficilement comment une telle situation a pu arriver.

Photo fournie par Lara Martin

«C’est inhumain qu’on ne puisse pas avoir de vétérinaire pour soigner nos animaux», ajoute-t-elle.

La maîtresse est cependant soulagée de constater que Bella guérit bien de ses blessures. La petite chienne a pu recommencer à courir et à jouer comme à son habitude à la suite de ce traumatisant accident.