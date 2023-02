Possiblement que le duo Jeff Gorton et Kent Hughes n’avait pas prévu que le scénario risquerait de subir des modifications.

Au début de la saison, les décideurs avaient clairement identifié les objectifs de l’entreprise dans le cadre de cette première saison de relance.

Développement des patineurs.

S’assurer qu’on redonnera à l’équipe cette culture de jadis.

Apporter des changements au niveau des effectifs.

Et Kent Hughes insista sur le fait que l’on devra donner plus de flexibilité à la gestion du plafond salarial.

En d’autres mots, il faudra éventuellement corriger l’équation actuelle qui va à l’opposé du bon sens. Un engagement financier, le deuxième plus élevé de la ligue et une équipe qui se cherche une identité et qui sera exclue, une autre fois, du tournoi printanier.

Ça ne fonctionne pas

On l’a dit maintes et maintes fois, il y a des patineurs réclamant des sommes faramineuses qui, en fin de compte, fournissent des résultats ne justifiant aucunement la marque de confiance démontrée par l’ancienne administration.

Et la situation se complique davantage quand un visiteur inattendu se présente et retient l’attention.

Le Québécois Rafaël Harvey-Pinard change la donne.

S’attendait-on à ce qu’il gagne la confiance de tout le monde, qu’il devienne l’un des favoris des amateurs et qu’avant la pause du match des étoiles, il occupe un poste convoité aux côtés de Nick Suzuki, s’offrant une production de cinq buts ?

Jusqu’à maintenant, son enthousiasme, sa persévérance, son sens du devoir ont forcé la main de l’entraîneur Martin St-Louis. Il oblige les décideurs à revoir l’évaluation des effectifs.

Harvey-Pinard a beau répéter qu’un match, qu’un séjour avec la grande équipe ne font pas nécessairement une carrière.

Tout à fait d’accord

Mais un joueur ne doit pas laisser les dirigeants prendre des décisions. Il doit forcer les dirigeants à revoir leur position, à revoir la gestion des effectifs.

C’est exactement ce qu’il a fait depuis son rappel.

Son entraîneur n’a pas hésité à l’utiliser avec le meilleur joueur de centre de la formation. Les décideurs lui ont demandé de prendre quelques jours de congé, de s’assurer qu’il fera le plein d’énergie dans le cadre de la pause du match des étoiles, parce qu’il faut croire que le jeune homme se verra confier des responsabilités accrues à la reprise des activités.

Mais attention. L’infirmerie ne sera pas toujours aussi engorgée. Les vétérans reviendront au jeu et voudront reprendre leur poste, l’entraîneur devra jongler avec ses effectifs.

Posons-nous une question : quel rôle attend Brendan Gallagher quand il obtiendra le feu vert des médecins ?

Parce que, si la tendance se maintient, il sera difficile de déloger Harvey-Pinard. Il est jeune, il est dynamique, il ne craint personne et c’est pourquoi il s’infiltre dans la zone privilégiée et il défie les défenseurs adverses.

Comme Gallagher, il y a quelques années de cela.

Mais, depuis trois ans, l’ailier droit est toujours animé par cette détermination et par cette ténacité qui le caractérisent sauf qu’il n’a plus toutes les ressources pour les exploiter. Il a raté près de 70 matchs en trois ans, les fréquentes visites à l’infirmerie laissent des traces.

Quand Hughes souligne qu’il doit inévitablement donner plus de flexibilité à la gestion monétaire de l’entreprise, avec le retour de certains vétérans, il doit sûrement espérer que certains de ses homologues s’intéresseront à quelques-uns de ses patineurs.

La reprise des activités, la date limite pour les transferts au niveau des effectifs pourraient fournir à Hughes l’occasion de réduire la masse salariale.

On verra bien

Entre-temps, comme je l’ai précisé en quelques occasions, on a tendance à s’emballer rapidement, par contre, les décideurs du Canadien savent que, même si certains vétérans pointent le nez et se disent prêts à renouer avec la compétition, ils auront du mal à modifier le statut de Harvey-Pinard.

Il a donné des résultats plus concluants, en si peu de temps, que certains d’entre eux depuis le début de la saison.

Une gifle à la LNH !

Carlo Colaiacovo est cet ancien défenseur des Maple Leafs, des Blues, des Flyers, qui fait carrière maintenant dans le monde de l’information. Il est bien informé, il ne mâche pas ses mots, et cette semaine, il a critiqué le commissaire Gary Bettman.

Il accuse Bettman d’être le grand responsable des résultats très décevants de la ligue au niveau des cotes d’écoute télévisuelles. Pourtant, on croyait que le nouveau contrat de la LNH avec plusieurs diffuseurs américains allait faire grandir la popularité de la ligue. Or, c’est tout à fait le contraire.

On enregistre une perte de 25 % de l’écoute.

Colaiacovo accuse Bettman d’avoir créé cette situation.

Selon lui, le plafond salarial est en cause. Il ajoute que la Ligue nationale ne possède aucun plan au niveau du marketing afin de faire mieux connaître ses meilleurs effectifs. Il soutient que le plafond salarial empêche les équipes de compléter plusieurs changements au niveau des effectifs, alors que les transactions, on le sait, créent un engouement chez les amateurs.

Il s’interroge sur la pertinence des quatre divisions, il soutient qu’il y a trop de matchs.

Tout y passe

Il touche des points intéressants, il faut bien l’admettre. Au niveau des transactions, il ne se passe plus rien sauf lors de la date limite pour les transferts. Pendant toute la saison, c’est le calme plat. Pas étonnant qu’il y ait un désintéressement chez les amateurs. Si leur formation est touchée profondément par les blessures, elle n’a aucune façon de s’en sortir parce que le plafond salarial limite des actions au niveau des transferts.

Les divisions, c’est un sujet que Bettman ne veut pas entendre.

Le nombre de matchs ? Brian Burke, le grand patron des Penguins de Pittsburgh, soutient que le calendrier devrait se limiter à 70 matchs.

Ça doit changer

Bref, il s’agit d’une gifle au visage de la ligue. Certes, on a réalisé des gains majeurs au niveau de l’implication monétaire de la télévision américaine, mais ces télédiffuseurs ne doivent sûrement pas apprécier la tournure des événements.

Ils ont sûrement avisé la ligue que la situation doit s’améliorer...