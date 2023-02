Une fillette violemment battue par des élèves dans un autobus de Floride

Les parents d’une fillette de 9 ans de Floride qui a été violemment ruée de coups par deux élèves dans un autobus scolaire devant ses camarades de classe réclament des poursuites criminelles contre les deux jeunes assaillants.

Dans un troublant vidéo partagé par le New York Post, on aperçoit la fillette recroquevillée sur un banc d’autobus, qui tente tant bien que mal de se protéger des coups violents et répétés de deux garçons sur sa tête, son cou et son visage.

Video shows 9-year-old Florida girl savagely beaten by two boys in school bus attack

Durant les 30 secondes que dure l’attaque de la jeune élève de l’Académie Coconut Palm K-8 à Homestead, aucun adulte n’intervient.

Le cœur brisé par les images qui circulent, les parents de la jeune victime auraient confirmé à Local News 10 qu’ils ont porté plainte contre l’école et qu’ils entreprendraient des poursuites criminelles contre les jeunes assaillants.

«C'est très fou parce que malgré tous ces cris dans le bus, les deux adultes dans le bus - le chauffeur et l'assistant de bus - ne sont assis qu'à l'avant», aurait déploré la maman, qui a demandé à demeurer anonyme.

Même son de cloche au Québec

Cette attaque survient au moment où le Québec fait état d’une hausse marquée de la violence dans ses écoles, tandis que le nombre de vidéos d’élèves battus par des camarades ne cesse de faire couler de l’encre.

Dans plusieurs centres de services scolaires, les violences auraient doublé, voire triplé, a par ailleurs rapporté la députée libérale de Saint-Laurent Marwah Rizqy mercredi.

Par exemple, au Centre des services scolaires des Mille-Îles, le nombre d’incidents de violence aurait grimpé de 2500 en 2018-2019 à 4200 en 2021-2022.