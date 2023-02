Le gouvernement Trudeau corrige le tir et élimine certains fusils de chasse de leur liste d’armes prohibées après la vive opposition de groupes de chasseurs, du Parti conservateur et même de l’ancien gardien de but du Canadien, Carey Price.

Les libéraux ont retiré deux amendements au projet de loi C-21 lors d’une réunion du comité parlementaire sur la sécurité publique, vendredi matin.

Plus de détails suivront.