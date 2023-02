Wisley un jardin d’exception

Fondée en 1804, la Royal Horticultural Society d’Angleterre a maintenant plus de 200 ans. Cette organisation comprenant un peu plus de 600 000 membres est sans contredit la société d’horticulture la plus importante de la planète. Le magnifique jardin de Wisley est le joyau de cette société d’horticulture qui contribue largement à l’avancement de l’horticulture tant en Europe que dans le reste du monde.

LA PLUS IMPORTANTE SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE AU MONDE

Un des objectifs principaux de la Royal Horticultural Society est d’améliorer la santé des humains, des végétaux et de l’environnement par la pratique du jardinage écologique et durable. Avec un budget annuel de plus de 100 millions de livres sterling, dont une grande partie provient de la cotisation des membres, la RHS est en mesure d’offrir à ses cotisants une impressionnante quantité de services et d’activités.

Photo fournie par Albert Mondor

Chaque adhérent obtient un droit d’accès privilégié au formidable site web de la RHS et reçoit mensuellement un exemplaire du magazine The Garden. En plus d’y retrouver diverses informations portant sur les végétaux, les techniques horticoles et l’aménagement paysager, on peut y connaître les derniers développements de la botanique et de la biologie végétale. Cette société effectue la gestion de quatre bibliothèques facilement accessibles aux membres et produit aussi de nombreuses publications en collaboration avec de grandes maisons d’édition, telles que Dorling Kindersley et Timber Press.

Des milliers de personnes participent également aux expositions organisées par la société, dont le fameux Chelsea Flower Show qui se tient à Londres chaque année depuis 1912. La Royal Horticultural Society possède cinq magnifiques jardins, Bridgewater, Harlow Carr, Hyde Hall, Rosemoor et Wisley, qui sont visités chaque année par près de 3 millions de personnes. Ceux-ci, ainsi qu’une centaine de jardins situés en Angleterre, ailleurs en Europe et en Amérique du Nord, peuvent être visités tout à fait gratuitement sur simple présentation de la carte de membre de la RHS.

MAGNIFIQUE WISLEY

Le plus important jardin appartenant à la RHS est Wisley. Créé il y a maintenant 220 ans, ce jardin, d’une superficie de 97 hectares, soit une vingtaine de plus que le Jardin botanique de Montréal, est certainement un de ceux qui sont les plus visités et appréciés en Angleterre.

Wisley comprend plusieurs sections, dont un immense arboretum, un verger, de nombreuses serres – dont la fameuse Millenium Glasshouse construite pour souligner l’arrivée du nouveau millénaire –, un jardin alpin ainsi qu’une quinzaine d’aménagements paysagers dédiés aux plantes comestibles, utilitaires et ornementales de tous les coins de la planète.

De plus, un nouvel édifice écologique appelé Hilltop a été inauguré en juin 2021. Cette maison est en fait un nouveau centre d’excellence horticole, un lieu où la RHS souhaite inspirer la prochaine génération de scientifiques.

Photo fournie par Royal Horticultural Society

Bien que l’ensemble des aménagements qui composent Wisley méritent d’être visités, voici une brève description de ceux qui figurent parmi les plus populaires et attrayants. Tout d’abord, mentionnons Battleston Hill, un jardin planté de grands arbres au pied desquels poussent une imposante collection de plantes d’ombre agencées de façon judicieuse. Situés dans cet aménagement, la collection de bambous et le Jurassic Corner, composé de fougères arborescentes et de pins de Wollemi, frappent évidemment l’imaginaire.

Le Wildlife Garden est pour sa part composé de plantes dont les fleurs riches en nectar attirent de nombreux insectes pollinisateurs.

Le jardin qui fait face aux laboratoires où des scientifiques travaillent à l’avancement de l’horticulture et des sciences biologiques est aussi digne de mention. Les plus petits jardins, comme le Exotic Garden et le Walled Garden West, où poussent de nombreuses plantes exotiques, sont certainement les plus charmants à cause de leur atmosphère enveloppante et dépaysante.

ORGANISATION RIGOUREUSE

En plus de la beauté des aménagements, l’organisation qui régit Wisley impressionne assurément les visiteurs. Que ce soit l’entretien des diverses plantations ou la restauration pour les visiteurs, tout est fait ici avec rigueur et efficacité. Voici quelques exemples qui vous permettront d’apprécier le grand sens organisationnel qui règne à la RHS.

L’accueil au jardin est fait de façon sympathique, mais aussi très efficace. Les plans du jardin et les documents informatifs sont aisément disponibles, les activités du jour sont clairement indiquées et on offre un audioguide à ceux qui désirent maximiser une courte visite des lieux. Les restaurants sur le site offrent une nourriture variée, saine et de très bonne qualité. De plus, les repas sont servis dans de la vaisselle lavable et réutilisable. De nombreux bacs à recyclage et compostage sont également mis à la disposition des gens. On recycle d’ailleurs plus de 1000 mètres cubes de matières organiques chaque année à Wisley.

Agréable surprise, il est possible de se procurer bon nombre des plantes cultivées à Wisley dans un imposant centre de jardinage, situé tout près du stationnement.

Que l’on désire un pot ou une fougère arborescente, les visiteurs peuvent donc acheter les accessoires et les plantes qui les ont fait craquer durant leur visite. De plus, un kiosque d’informations horticoles est accessible durant les heures d’ouverture. Un horticulteur se fait un plaisir de répondre aux interrogations des gens.

Pour obtenir plus d’informations : rhs.org.uk/gardens/wisley