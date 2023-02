xQc est le streameur qui gagne le plus en janvier avec des gains de 300 130 $

À l'aide des données compilées par Feedpixel, les analystes de données de Fair Betting Sites ont analysé les chiffres pour découvrir combien les meilleurs streameurs Twitch ont gagné en janvier 2023.

Bref, les cinq meilleurs joueurs-streameurs ont encaissé plus de 1,04 million de dollars le mois dernier. Plus frappant encore, le meneur xQc dépasse de loin son plus proche adversaire, TheGrefG, par près de 94 930 $, un montant 31,7 % supérieur.

Près de 3,4 M$ par année

Selon le site Fair Betting Sites, xQc touche environ 3,38 millions de dollars par an, l’équivalent d’environ 6270 dollars par diffusion.

Derrière xQc, les joueurs TheGrefG, KaiCenat et Adin Ross sont les seuls autres streameurs Twitch à gagner plus de 2 millions de dollars par an.

Neuf des 10 streameurs de la liste ont obtenu des chèques dans les six chiffres en janvier, PaulinhoLOKObr terminant juste sous cette marque avec 99 570 $ de gains au cours du premier mois de l'année.

À la place de l’anglicisme streameur – streamer, autre anglicisme qui désigne un navire à vapeur –, on peut employer le terme instavidéaste proposé par les banques de terminologie. L'instavidéaste peut apparaître physiquement dans ses vidéos, que ce soit en tant qu'acteur principal ou en surimpression du contenu qu'il diffuse. Les plateformes comme Twitch se spécialisent dans la diffusion continue en direct, notamment dans le domaine du jeu vidéo en continu.

Parlant de Twitch, cette plateforme de diffusion permet aux spectateurs d'échanger avec le diffuseur de leur choix dans une messagerie en direct.

Originaire de Laval

Si tous le connaissent sous son pseudonyme xQc, Félix Lengyel est né en 1995 et a grandi à Laval, selon sa fiche sur Wikipédia. Sa carrière dans les sports électroniques a démarré en 2016 et, depuis novembre dernier, il se classe au cinquième rang des chaînes les plus suivies sur la plateforme de diffusion en direct Twitch.

Nombre d’abonnés : plus de 11,1 millions sur Twitch.

Outre la plateforme Twitch, Félix (xQc) Lengyel met en ligne plusieurs de ses tours sur YouTube où il compte 2,13 millions d’abonnés et on peut visiter ici sa page Twitter.

xQc joue et diffuse en français avec ses coéquipiers sur YouTube