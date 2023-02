GOYETTE, Léonie



Au CHSLD Armand-Marchand à Saint-Liguori, le 20 janvier 2023, est décédée à l'âge de 87 ans, madame Léonie Goyette, épouse de feu Robert Cauvier, fille de feu Albert Goyette et de feu Léonie Gervais. Native de l'Abitibi, elle demeurait à St-Liguori.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Andrée-Anne Cauvier (Serge Morrow), Sylvain Cauvier (Louise Perron), Jean Cauvier (Francis Boulay) et feu Gabriel Cauvier; ses petits-enfants : Jean Le Bouthillier (Narges Rezaei), Anne Le Bouthillier, Jacques Le Bouthillier, Marie Le Bouthillier (Marc-Olivier Couture), Simon Le Bouthillier et leur père, Pierre Le Bouthillier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement le CHSLD Armand-Marchand à Saint-Liguori et tout le personnel soignant dont la Dre Mireille Charrette et tout le personnel de l'établissement pour les bons soins prodigués.