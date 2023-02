ROBITAILLE, Paul



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Paul Robitaille, survenu à Québec le 23 janvier 2023, à l'âge de 65 ans. Il était le fils de feu Yvette Bertrand et de monsieur Jean Robitaille.Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Lise, Marc-André, Jean-Yves, Yvette et Marcel; son neveu Éric Roy (Chantal Roger); ses ami(e)s : Françoise et Jean-Paul.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.