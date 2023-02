GENDREAU, Cécile



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 14 janvier 2023, à l'âge de 98 ans, est décédée dame Cécile Gendreau, épouse de feu Robert Fontaine, fille de feu Louis Gendreau et de feu Desneiges Vézina. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Internet au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude, feu Raynald, feu Carole, feu Lise, feu Jocelyne et Michelle; ses petits-enfants : feu Christopher, Catheline, Nathalie, Éric, feu Chantal, feu Serge, feu Raynald, Madeleine (Mohammed Kooshkabadi), Ève (Sébastien Groulx) et Noémie (Billy Tremblay); ses arrière-petits-enfants : Christian, Ryna, Elana, Mars, Odélie, Maxence, Béatrice et Viktor; ses frères et sœurs: feu Clorinthe (feu Antoine Bourgoin), feu Philippe (Madeleine Bélanger), feu Paul-Henri (feu Mariette Roberge), feu Carmelle (feu Olivar Guevremont), Claire (feu Marius Boily) et Ghyslaine (feu Fernand Boily); ses neveux et nièces : Jacques Bourgoin, feu Lisette Bourgoin, Micheline Bourgoin, Diane Bourgoin, feu Michel Bourgoin, Pierre Gendreau, Guy Gendreau, Denis Gendreau, Marie-Claude Gendreau, feu Marc Gendreau, Nicole Gendreau, Denyse Gendreau, feu Richard Gendreau, Line Guèvremont, Guylaine Guèvremont, Danny Guèvremont, sa filleule Johanne Boily, Mario Boily, Patrick Boily, François Boily et Stéphane Boily. Nos plus sincères remerciements au personnel du 2e étage du Centre d'hébergement du Boisé pour son humanité et pour les bons soins prodigués à notre être cher. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Le Noël du Bonheur, 1411, Père-Lelièvre, Québec (Qc) G1M 1N7, tél.: 418 687-6635, site Web : https://www.noeldubonheur.com/dons/faire-un-don-en-ligne/