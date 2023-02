PLANTE, Marcelle



Au CHU- Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 janvier 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Marcelle Plante, épouse de monsieur Raymond Dumas, fille de feu madame Jeanne Thibault et de feu monsieur Jean-François Plante. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en presence des cendres aule 10 février 2023 de 18 h à 21 h, ainsi que le lendemain matin, le 11 février, de 9 h à 10 h.La dispersion des cendres se fera ultérieurement, en privé. Outre son époux Raymond Dumas, elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Guy (Louise Cloutier) et Cathy (François Chabot); ses petits-enfants: Simon (Daniela), Laurie, Samuel (Gabrielle), Bastien (Florence), Olivier (Camille), Alexis (Mélanie), Antoine (Élie) et Jean-François; ses arrière-petits-enfants: Sophie, Amélie et Edouard; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dumas: Gisèle (feu Marcel Verret), Hélène (feu Claude Couture), Claire (Herman Fortin), Michel (Gisèle Genest), Claude (feu Claire Gagné) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sa soeur: Lucien (Geneviève Lockquell), Béatrice (feu Paul-Yvan Gagnon), André (Cécile Lockquell) et Jacques ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dumas: Jean-Jacques (feu Hélène Boulet), Robert (feu Raymonde Demers), Lorenzo (feu Denise Ménard), Mariette (feu Jean-Louis Drapeau), Clovis (Charlotte Jobin), André (Kathleen Molloy). La famille tient à remercier tout le personnel de la residence La Belle Époque ainsi que le dévoué personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur accompagnement chaleureux. Vos témoingnages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com ou encore, à la Fondation du CHU de Québec-Soins palliatifs Hôpital de l'enfant-Jésus, téléphone: 418-525-4385