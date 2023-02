LACHANCE, Mariette Lefrançois



Au CHSLD Limoilou, le 31 janvier 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Mariette Lefrançois, épouse de feu M. Roger Lachance. Elle demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Boischatel. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Rock (Jocelyne Houde), Nicole (feu Patrick Lessard), Thérèse (Mario Brière); ses petits-enfants : Kym, Vanessa, Simon, Josée, Tony; ses arrière-petits-enfants : Xavier, Élisabeth, Charles-Elliot, Justin et Florence; son frère, sa sœur et son beau-frère : Paul-Roger (feu Pierrette Goulet), Nicole (Camille Racine), de la famille Lachance : Jean-René (feu Marie-Anne Chicoine), Louise (Rivard Boulet), feu Marcel (Anne-Marie Emond) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Lefrançois : Jeannine (Aurèle Fortier), Gisèle (Albert Dubé), Raymonde, Laurent, Charles-Auguste (Georgette Cauchon), ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lachance : Robert (Céline Lefebvre), Paul-Henri (Rolande Desrochers), Lucienne (Gérard Lavoie), Lucille, Philippe (Pierrette Huot), Jeannine (Paul Huot), Adrien (Alice Emond). Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Limoilou pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca