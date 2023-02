PIGEON, Léo



Au Manoir de la Montagne de Saint-Malachie, le 19 janvier 2023, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédé monsieur Léo Pigeon, époux de feu madame Dora Bilodeau. Il était le fils de feu Wilfrid Pigeon et de feu Juliette Nadeau. Il demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse. La famille recevra les condoléances aule jeudi 9 février 2023 de 19h à 21h, vendredi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 9h.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Claudine Pelletier), Evelyne (Donald Chabot), Jean-Yves (Martine Chouinard), Sylvie (Gabriel Plante), Clément (Chantal Breton); ses 10 petits-enfants et ses 11 arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Lucienne (feu Noël Morin), Rachel (feu Jérémie Morin), Monique (feu Marcellin Morin) et feu Jean-Paul (feu Lucille Duquette). De la famille Bilodeau, il était le beau-frère de : feu Gaétane (feu Wellie Goulet), feu Raymond (Rolande Prévost), Angélique (feu Léandre Fortier), feu Guy (Ghyslaine Paré), feu Martin (Colette Couture) et Marguerite (feu Maxime Renaud. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement à tout le personnel du Manoir de la Montagne pour les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire :