MÉTIVIER, Clément



À l'Hôtel-Dieu-de-Lévis, le 23 décembre 2022, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé M. Clément Métivier, époux de Gisèle Boutin, fils de feu Wilfrid Métivier et de feu Adrienne Tanguay. Il demeurait à Lévis secteur St-Romuald. Il était le père de feu Marie (André Léveillé) et de Louis. Il laisse dans le deuil deux sœurs, Élisabeth (feu Georges Fournier) et Colette (feu Wilfrid Sauvageau), ainsi que deux belles-sœurs, Gisèle Thibault (feu Guy Métivier) et Isabelle Laflamme (feu Albert Métivier). Outre ses parents, il est allé rejoindre sa fille Marie, ses frères et soeurs: Yves, Albert, Jean-Baptiste, Paul-Vincent, Paul-Eugène, Guy, Thérèse, Jeanne d'Arc, Reine-Marie, Germaine et Lucile (S.M.I.C.), ainsi que ses beaux-frères et sa belle-sœur : Rosario, Lionel, Armand, Jean, Georges, Wilfrid et Cécile. De la famille Boutin, il était le beau-frère de Gaétane (Marcel Fradet), Gustave (feu Denise Corriveau), Jean-Claude (Maryse Gagnon), Denis, feu Camille (Nicole Goupil) et Jacynthe (Mondher Zéribi). Il laisse également dans le deuil Vicky et Mélissa Béland qu'il considérait comme ses petites-filles, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). Un merci spécial au personnel de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis pour les bons soins prodigués et l'accompagnement vers la fin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer pour une cause qui lui tenait à cœur. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 11 février à 13 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".