30 ans de passion

Photo fournie par Le Montagnais

Le restaurant Le Montagnais de Sainte-Anne-de-Beaupré a fêté en début de semaine son 30e anniversaire. C’est en effet le 30 janvier 1993 que Claude Ménard et ses frères ouvraient les portes de leur restaurant situé au 9450, boulevard Sainte-Anne. C’est le même Claude Ménard, cadet d’une famille de 10 enfants, qui avait acheté, alors qu’il n’avait que 19 ans, une petite roulotte située au bord de la 138 à Saint-Tite-des-Caps. Celle-ci allait devenir l’ancêtre du Montagnais. En 1998, c’est l’ajout du service de traiteur et, en 2017, la décision de vendre le restaurant de Saint-Tite-des-Caps et de se concentrer sur le bon fonctionnement du Montagnais à Sainte-Anne-de-Beaupré. L’avenir s’annonce prometteur pour ce restaurant familial qui compte 50 employés et une salle à manger pouvant accueillir 200 personnes, puisque la relève est en attente avec les deux fils de Claude (Francis-Olivier et Jean Christophe) qui ont étudié en restauration et en pâtisserie en remplacement du chef pâtissier Frédérick Fusey. Sur la photo, à gauche, Claude Ménard, propriétaire, qui fut aussi président du CA de l’Association Restauration Québec (ARQ) pendant quelques mandats, en compagnie de son chef (depuis le début en 1993) devenu copropriétaire, Daniel Vermette.

Les 100 ans de Lucille

Photo fournie par Arsenal

Lucille Petitclerc (photo) est née le 4 février 1923 à L’Ancienne-Lorette, où son père était cultivateur. Celle qui fête aujourd’hui son 100e anniversaire de naissance était la dixième d’une famille de douze enfants. Avant de se marier avec George Édouard Dugas en 1948, elle a travaillé chez Laura Secord, a vécu quelque temps à Montréal, avant de revenir s’installer à Québec. Ses enfants devenus grands, Lucille est retournée sur le marché du travail à l’âge 45 ans. Elle occupait la fonction d’agente administrative à l’Hôpital du Saint-Sacrement jusqu’à sa retraite. Sa grande famille composée de quatre enfants, six petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants a toujours été et est encore aujourd’hui sa plus grande préoccupation. Je me joins aux résidents et au personnel du centre d’hébergement Le Faubourg, de l’avenue Turnbull à Québec, où Lucille habite, pour lui souhaiter un très joyeux centenaire.

Trois nouveaux talents

Photo fournie par Arsenal

Arsenal, une firme de services-conseils indépendante qui accompagne les équipes de direction et les conseils d’administration dans l’élaboration et le déploiement de leurs stratégies d’affaires, vient d’accueillir trois nouveaux talents : Marie-Michelle Chartier (1) en tant que directrice, communications corporatives ; Marilou Caron (2), conseillère principale et stratégie ; Émilie Leclerc (3), conseillère principale, expérience employé et stratégie. Cette dernière ainsi que Marie-Michèle seront basées au bureau de Québec, et Marilou à Montréal. Les trois ont déjà intégré leurs nouvelles fonctions.

Anniversaires

Photo d’archives

Dave Pichette (photo de gauche), défenseur avec les Nordiques de 1980 à 1984, agent d’immeuble pour RE/MAX Québec (Fortin Delage), 63 ans... Éric Pichette (photo de droite), président et chef de la direction de Groupe Qualinet, 51 ans... Émile Proulx-Cloutier, acteur, réalisateur, scénariste et compositeur québécois, 40 ans... Denis Savard, joueur de hockey (1980-1996 : Blackhawks, Canadiens, Lightning), 62 ans. Natalie Imbruglia, chanteuse, 48 ans... Oscar de la Hoya, boxeur mexicain, 50 ans... Alice Cooper, chanteur et auteur-compositeur-interprète de hard rock américain, dont la carrière s’étend sur plus de cinq décennies, 75 ans.

Disparus

Photo fournie par Université McGill

Le 4 février 2022 : Donald Johnston (photo), 85 ans, associé et fondateur du cabinet d’avocats Johnston Heenan Blaikie (devenu Heenan Blaikie), député libéral dans Saint-Henri–Westmount (1978-1988), premier Canadien à devenir secrétaire général de l’OCDE en 1996... 2020 : Jacques Ménard, 74 ans, homme d’affaires, philanthrope et citoyen socialement engagé, président de BMO Groupe financier, Québec, de 2001 à 2018... 2016 : Pascale Clément, 57 ans, directrice générale du Salon Carrière Formation de Québec... 2014 : Keith Allen, 90 ans, directeur général des Flyers de Philadelphie durant les années 1970... 2013 : Marc Lamoureux, 58 ans, chroniqueur du Journal ICI l’info de Beauport... 2011 : Marie-Andrée Blouin, 47 ans, conjointe de Denis Pelletier, du Complexe Chez Maurice, à Québec... 2011 : Woodie Fryman, 70 ans, lanceur avec les Expos de Montréal en 1975-1976, puis de 1978 à 1983... 2003 : Charles Biddle, 76 ans, grand musicien de jazz montréalais dans les années 1950 et 1960... 1987 : Liberace, 67 ans, l’excen-trique pianiste... 1983 : Karen Carpenter, 32 ans, chanteuse américaine.