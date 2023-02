L'ESPÉRANCE, Taschereau



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de Monsieur Taschereau L'Espérance, survenu à Québec, le 26 janvier 2023, à l'âge de 89 ans. Il était l'époux bien-aimé de Micheline Pouliot, le fils de feu Andrée Fortier et de feu Charles Sasseville L'Espérance.Outre son épouse, Monsieur L'Espérance laisse dans le deuil ses fils : Louis et Jacques; sa fille Michèle; son gendre Luc Côté; sa petite-fille adorée Stéphanie (Andy Larouche); ses sœurs : Andrée et Renée (feu André Desjardins). Il était aussi le frère de feu Josephte, feu Monique (feu Thomas Goulbourn), feu Françoise (feu Antonin Belleau), feu Gabrielle (feu Simon Lagueux) et feu Marthe. Il était également le beau-frère de feu Jean, Hélène (Florent Boisvert), feu Paul (Lucette Bérubé), feu Suzanne (feu Robert Yergeau) et Denyse (feu Jules Dumas). Il laisse aussi dans le deuil sa filleule Suzanne Montreuil ainsi que de nombreux neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294.https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.