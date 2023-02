MARTIN, Pauline



À son domicile, le 18 janvier 2023, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédée madame Pauline Martin, épouse de monsieur Jean Thériault, fille de feu madame Jeanne D'Arc Fauchon et de feu monsieur Léopold Martin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h 30 à 17 h 30.Outre son époux, monsieur Jean Thériault; elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie Thériault (Alain Roy), Brigitte Thériault (Marc Gendron) et Patrick Thériault; ses petits-enfants: Michelle et Thomas Savary (Megan Fontaine), Olivier Gendron, Édouard Gendron, Béatrice Gendron, Gabrielle Thériault, Charles Thériault, Sofia Thériault ainsi que James Savary; ses soeurs: feu Thérèse Martin (feu Laurier Gilbert) et feu Céline Martin (feu Normand Jacques); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Gilles Thériault (feu Pierrette Laliberté), feu Jacques Thériault (Huguette Gingras), feu Michel Thériault (feu Denise St-Germain), feu Pierre Thériault (feu Huguette Mathieu), feu Rita Thériault (feu Fernand Nadeau), Denise Thériault (feu Paul-Émile Langlois), feu Lisette Thériault (feu Richard Lemelin), Nicole Thériault (Raymond Gaulin), Diane Thériault (Jean Brunet) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Sincères remerciements au CLSC Haute Ville de Québec ainsi que l'équipe soignante de la Dre Marjolaine Tremblay, ainsi qu'à madame Chloé Levesque Gagné pour les soins professionnels et bienveillants envers Pauline. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le Cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.