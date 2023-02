TARDIF RUEL, Rolande



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, est décédée madame Rolande Tardif Ruel, le 24 janvier 2023, à l'âge de 94 ans et 10 mois. Elle était l'épouse de feu Roger Ruel, la fille unique de feu Jeanne Gariépy et de feu Armand Tardif. Elle demeurait à Boischatel, où elle est née. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François (Andrée Turgeon), Simon (Édith Fortier), Pierre et Marie; ses petits-enfants : Émilie (Christopher Vachon) et Catherine (Charles-David Babin); ses cousins, ses cousines, ses neveux, ses nièces et ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (Cœur + AVC), 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (QC) G2J 1B8, téléphone : 418 682-6387. Nous saluons son courage, son bon jugement, sa bienveillance, sa force de caractère, et sa grande générosité.