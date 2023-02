CLÉROULT, Médéric



À Québec, le 24 janvier 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Médéric Cléroult, époux de madame Charlotte Dion et fils de feu monsieur Gaston Cléroult et de feu madame Marie-Anna Pépin. Il demeurait à Québec. Outre son épouse madame Charlotte Dion il laisse dans le deuil ses fils : Martin Cléroult et sa conjointe Catherine Dumais ainsi que Cédric Cléroult et Cathy Drolet, son frère et sa sœur: Dorice Cleroult, Réal Cléroult; ses beaux-frères et belles-sœurs : Lucille Dion, Lina Rousseau, Yoland Dion, Aurel Dion, Dominic Dion ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àIl vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/68611 La famille tient à remercier tout le personnel de l'IUCPQ pour les soins et l'accompagnement reçus.