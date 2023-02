DUMONT, Marc-André



À la Résidence Saint-Dominique, le 13 janvier 2023, à l'âge de 87 ans et 8 mois, est décédé monsieur Marc-André Dumont, époux de madame Line Poulin, fils de feu madame Rose Anna Leblond et de feu monsieur Adélard Dumont. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h 45 h.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse Line Poulin; ses frères et sœurs : feu Jean Claude Dumont (feu Jacqueline Hamel), feu Louisette Dumont (Claude Martel) et Pierrette Dumont (Christian Girard); sa belle-soeur feu Huguette Poulin; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Domaine Saint-Dominique 1er étage pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don aux œuvres des Sœurs Dominicaines Missionnaires adoratrices, 131, rue des Dominicaines, Québec, (QC), G1E 6S8 (418)661-9221