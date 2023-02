GAGNON, Denis



Paisiblement à Cowansville, accompagné de son épouse, le 22 janvier 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Denis Gagnon, résident de Cowansville,, natif de Rivière-du-Loup, époux de Madame Raymonde Noiseux, fils de feu François Gagnon et de feu Laurence Bernier. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Susie ( Dominic), Gilles ( Marylène), ses petits-enfants : Alexandra, Charles, Antoine, Clémence, Simone, ses frères et ses sœurs : feu Adrien, Jean-Claude (Ghyslaine), Gérard (Nicole), feu Réjean ( Céline), ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Michel (Suzanne), Gilles (France), Réal (Danielle), Rock (Nicole), feu Sylvain (Sylvie), ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au :La famille tient à remercier le CHSLD la Pommeraie et l'Hôpital BMP pour les bon soins prodigués à Monsieur Gagnon. En guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Société Alzheimer Granby et région.