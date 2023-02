DORVAL, Georgette



À Québec, le 24 janvier 2023, est décédée madame Georgette Dorval, fille de feu madame Kathleen Walsh et de feu monsieur Paul-Henri Dorval. Elle était la soeur de feu André Dorval et de feu Claire Dorval. Née en 1935 et diplômée de l'Université Laval, elle a fait sa carrière dans le domaine de la santé et vécu à Montréal. Sa rigueur, son courage et sa cordialité seront mémorables. Suite à un AVC, elle a reçu les soins de centres d'hébergement à Québec. Elle était la soeur de Pauline (feu André Bilodeau). Elle laisse aussi à Québec, avec leurs meilleurs souvenirs et gratitude, ses neveux et nièces Anne, Caroline, Marc, Jean-Pierre et Éric Bilodeau, Paul-A. et Vincent Hébert et autres parents et amis, dont Monique. Merci aux travailleurs de la santé des centres d'hébergement qui lui ont apporté leurs soins depuis 2016 et aux zoothérapeutes de cette nouvelle bienfaisante corporation qui ont ravivé sa fascination du monde animal.La famille sera présente à 13 heures. L'inhumation se fera à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux organismes de votre choix ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca.