NORMANDEAU, Pierre



À Québec, le 15 janvier 2023, est décédé Pierre Normandeau. Natif de Thetford Mines, il est le fils de feu Aline Constantineau et de feu Gaston Normandeau, frère de feu Diane Normandeau Johnston. Il laisse dans le deuil ses frères Michel (Aron Bacon) et André (Tammy Tymchuk), ses collaborateur.trice.s, ami.e.s et connaissances. Suite à l'obtention d'un baccalauréat ès arts du Petit Séminaire de Saint-Georges de Beauce, il a poursuivi des études en radio, télévision et cinéma au Ryerson Polytechnical Institute de Toronto, Pierre s'est établi dans la ville de Québec en 1972. À Québec, il a œuvré toute sa vie à promouvoir et à conseiller les gens dans le domaine de l'alimentation et de la santé. Dans les années 1974 à 1980, Pierre a participé à l'émergence et à la co-fondation de la Coopérative d'aliments naturels le C.R.A.C et de l'Informatek, une coopérative de documentation alternative à Québec. Pierre a donné de nombreuses conférences sur l'hygiène vitale, le végétarisme, le jeûne et les facteurs favorisant la santé. Il a travaillé en étroite collaboration avec des biologistes-hygiénistes tels que Jean Rocan et Désiré Mérien. Nous nous souviendrons de lui comme un être exceptionnel et brillant qui a su, par son dévouement envers la communauté, apporter des connaissances et une expertise pour promouvoir la santé et le bien-être des gens. Féru d'agriculture biologique, il a " créé " dans la cour de sa maison dans St-Roch, un petit Eden où des arbres fruitiers accueillent les oiseaux et où une dizaine de variétés de vignes suspendues à des arceaux se déployent au-dessus de nos têtes, un espace hors du temps, c'est magnifique et délicieux !Pour les personnes désireuses d'offrir un don, nous vous suggérons de le faire à Les AmiEs de la Terre de Québec, 870 De Salaberry, local 210, Québec (Québec) G1R 2T9, téléphone : 418-524-2744. https://www.canadahelps.org/fr/dn/7463?v1=trueou en écrivant à info@atquebec.orgLes sommes recueillies seront consacrées à la thématique de l'agriculture, l'alimentation et la santé.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.