MARCEAU, Christiane Walsh



À la Maison Michel-Sarrazin, le 9 janvier 2023, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédée madame Christiane Walsh, épouse de feu monsieur Louis Marceau dit Dion, fille de feu madame Lucienne Laliberté et de feu monsieur Adrien Walsh. Elle demeurait à Lac-Beauport.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Honfleur au printemps. Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Isabelle Lapointe) et Jessy; ses petits-enfants : Jenny, David (Mélina Guay) et Samuel; ses arrière-petits-enfants : Émy, Loïc, Jordan, Logan, Magaly et Abigaëlle; ses frères et sœurs : feu Yvon (Feu Pierrette Gingras), Micheline (Gaston Bernier), Murielle (Jacques Carmichaël), feu Liliane (Régent Cusson), Michel (Lyne Milot), Robert et Pierre (Diane Martin); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Victor (Gaétane Marceau), Noëlla (feu Émilien Fournier), feu Claudette (Clément Morissette), Ange-Aimée (feu Julien Henry), Jean-Paul (Francine White), Cécile (Jean Fontaine), feu René (Anita Debois), feu Raymond (feu Marie-Paule Mercier), Thérèse (feu Jean-Claude Desgagnés), feu Claire, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille est reconnaissante et tient à remercier le personnel extrêmement dévoué à la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins prodigués, ainsi que Mme Francine Rioux qui a été son ange-gardien à les Habitations St-Dunstan, à Lac-Beauport. La famille invite parents et amis à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur le bouton VISIONNER LA CÉRÉMONIE, dans l'avis de décès de la Coopérative des Deux-Rives. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel Sarrazin, téléphone : 418 687-6084, site web : www.michel-sarrazin.ca ou à la Société de recherche sur le cancer, téléphone : 1-866-343-2262, site web :www.societederecherchesurlecancer.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.