BRAULT, Denis



À son domicile, le 1er février 2023, à l'âge de 76 ans et 4 mois, est décédé monsieur Denis Brault, époux de feu madame Danielle Ross, fils feu Dr Roger Brault et de feu Annette Michaud. Il demeurait à Québec.Aucun événement funéraire n'est prévu, mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Il laisse dans le deuil ses filles : Nathalie et Isabelle; ses petites-filles : Maxime et Frédérique; sa soeur Danielle (Jacques Boivin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ross : Régent (Nicole Plante), Claude, Claudette et Diane; tous ses neveux et nièces; son ami des 60 dernières années Gilles Poulin (Louise Talbot); ainsi que plusieurs autres amis(es) rencontrés(es) tout au long de sa route.