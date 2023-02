MAINVILLE, Gertrude



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Gertrude Mainville, survenu à Québec le 24 décembre 2022. Elle était l'épouse de feu Henri Noël, la fille de feu Yvette Tardif et de feu Antoine Mainville.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Robin (Johanne), Brigitte, Harold et Michel Noël (Manon); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses sœurs ainsi que ses ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre son fils François ainsi que ses autres frères et sœurs. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au CHSLD Notre-Dame-de-Lourde pour les bons soins prodigués.