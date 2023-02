Bordées de neige: des voitures Communauto abandonnées n'importe où à Montréal

Le service d’autopartage Communauto a dû rappeler à l’ordre ses usagers vendredi, alors que plusieurs ont fait preuve de négligence lors des dernières bordées de neige en abandonnant des voitures n'importe comment à Montréal.

«C’est toujours bien de répéter les consignes, a expliqué Marco Viviani, le vice-président, développement stratégique de Communauto, en entrevue avec Le Journal. Je ne peux pas dire que ce sont des cas fréquents, mais il suffit qu’il y en ait un pour que ça se retrouve dans tous les médias».

L’entreprise a envoyé vendredi à ses abonnés un courriel intitulé «rappels d’hiver» en réaction à des situations qu’elle qualifie de «cocasses, mais tantôt dramatiques» où ses véhicules ont été si mal stationnés qu’ils sont devenus viraux sur les réseaux sociaux.

Le cas le plus connu s’est retrouvé dans une vidéo TikTok publiée le 17 janvier par l’humoriste Mathieu Dufour qui a filmé une Communauto juchée sur un banc de neige très loin du bord de la rue.

Jeudi dernier, c’était au tour de l’animateur de Radio-Canada Jean-Philippe Wauthier de rapporter sur Twitter une Communauto abandonnée «depuis cinq jours» au beau milieu de sa ruelle et ensevelie sous la neige.

Yo @Communauto y’a ti des chances que vous veniez ramasser votre voiture qui bloque notre ruelle depuis 5 jours ou c’est chill jusqu’au printemps? pic.twitter.com/0qHFBo47Ue — jpwauthier (@jpwauthier) February 2, 2023

Dans son message, Commuauto évoque «l’impact réputationnel que cela peut avoir lorsque des véhicules sont abandonnés à des endroits où ils obstruent le passage de résidents ou bien lorsqu’ils font l’objet de plaintes de gestionnaires des stationnements».

Contrats de stationnement à risque

Marco Viviani explique que ces comportements mettent entre autres à risque les nombreux espaces de stationnement loués par Communauto pour y déployer ses stations dans différents quartiers.

«Évidemment, si le comportement de quelqu’un cause préjudice aux autres utilisateurs du stationnement, on peut entendre les gestionnaires nous menacer d’interrompre la relation», explique-t-il.

Ce dernier n’envisage toutefois pas pour l’instant de serrer la vis aux usagers négligents.

«La situation est vraiment beaucoup amplifiée les médias et les réseaux sociaux, croit-il. Il n’y a pas autant de cas qui justifieraient des nouvelles règles.»

Selon la politique actuelle, un abonné laissant un véhicule mal stationné peut voir sa facture grimper à des centaines de dollars puisqu’il doit assumer les frais de remorquage et de déneigement, en plus de devoir payer le temps perdu en frais de location.

Par ailleurs, un constat d’infraction remis par la Ville sera facturé au dernier usager à avoir utilisé le véhicule.

«Théoriquement, on a des pénalités qu’on utilise dans les cas plus extrêmes, précise M. Viviani. On a toute une escalade de choses qu’on peut appliquer avec jugement, jusqu’à la suspension de l’abonnement», ajoute-t-il.

De bons usagers «frustrés»

Robin Black, lui-même abonné à Communauto, a photographié un véhicule stationné en oblique en bloquant l’entrée d’une ruelle cette semaine dans le quartier Villeray.

«Ce sont des comportements grossiers et je crains que ça donne l’impression qu’il y a plein de monde [d’abonnés] croche, ce qui n’est pas du tout le cas. C’est frustrant pour les bons usagers»

M. Black estime que Communauto devrait mieux communiquer les mesures qu’il prend contre les usagers problématiques et s’il le faut, leur imposer des amendes administratives salées ou instaurer un système de points d’inaptitude.