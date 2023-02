DÉSILETS, Anne



Le 11 janvier 2023, à Québec, s'est éteinte Anne Désilets à l'âge de 59 ans. Elle était la mère bien-aimée de Laurence Désilets et la chère belle-mère de Trevor Ford. Elle laisse dans le deuil son frère, Jean-Luc Désilets (Marie-Josée Langevin) et ses sœurs : Sylvie, Marie-Josée (Jacques Ménard), Hélène et Caroline ainsi que son filleul, Félix, sa nièce et ses neveux : Amélie, Nicolas, Frédéric et Étienne. Elle laisse également dans le deuil sa famille Zanini et ses petits-enfants adoptifs : Talita, Christiano, Nicholas, Noah et Crystal.Des remerciements sincères sont adressés au personnel du CLSC Haute-Ville pour les bons soins prodigués avec humanité ces dernières années. La famille est profondément reconnaissante envers les nombreuses personnes qui lui ont offert leur amitié et leur soutien inconditionnels au fil des ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Moisson Québec, 2909 avenue Kepler, Québec (QC) G1X 3V4, téléphone :1 (418) 682-5061https://moissonquebec.com/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.