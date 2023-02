Coupe du monde de snowboard cross: Eliot Grondin s'en veut pour une erreur commise dans sa course

(Sportcom) – Eliot Grondin s’en voulait au terme de la Coupe du monde de snowboard cross de Cortina d’Ampezzo, où une erreur commise dans sa course des quarts de finale lui a coûté une place au tour suivant.

L’athlète de Sainte-Marie avait pourtant connu un bon départ au sein d’une vague des plus relevées, notamment avec la présence du Néerlandais Glenn de Blois. Fidèle à ses habitudes, Grondin est rapidement sorti du portillon pour s’emparer de la deuxième place, tout juste derrière son rival des Pays-Bas.

Les deux planchistes se sont ensuite livré une bonne bataille, demeurant au coude-à-coude jusqu’en toute fin de parcours. Grondin a alors été ralenti en raison d’un contact avec son rival lors d’un saut, ce qui a ouvert la porte à l’Américain Senna Leith. Celui-ci a profité de la brèche pour surpasser Grondin à la ligne d’arrivée quelques instants plus tard et filer vers l'étape suivante.

«C’est toujours difficile de courser contre Glenn (de Blois) et je me suis fait avoir aujourd’hui. On a eu un petit accrochage dans les airs et j’ai perdu beaucoup de vitesse. Sur un parcours comme ça où c’est un sprint de 30 secondes, les erreurs font toujours très mal et je n’ai pas été capable de me rattraper à temps», a analysé Grondin au terme de sa course.

Le Québécois est ensuite demeuré en bordure de la piste pour regarder les dernières rondes du jour. Il a d’ailleurs pu observer de Blois terminer quatrième de la grande finale derrière un trio mené par le Français Merlin Surget. L’Américain Jake Vedder et Léo Le Blé Jacques, de la France, ont pour leur part fini deuxième et troisième, dans l’ordre.

«C’est dur à prendre, parce que j’avais beaucoup de vitesse en fin de semaine et je sais qu’un podium était possible, a poursuivi Grondin. J’avais de grandes ambitions, mais ce n’est que partie remise. Ça fait partie de la "game" et on va se reprendre, c’est certain.»

Aussi en action en Italie, Tristan Bell a de son côté été stoppé aux qualifications présentées plus tôt dans la journée. Le Gatinois s’est classé 36e de la séance, à 0,44 seconde de la 32e et dernière place donnant accès aux rondes éliminatoires.

Place aux mondiaux

Le circuit de la Coupe du monde de snowboard cross fera relâche pendant un peu plus d’un mois pour laisser place aux Championnats du monde de Bakouriani, en Géorgie. Pour Grondin, il s’agira de l’occasion rêvée de renouer avec le top-3 après un milieu de calendrier plus difficile.

«Après ma médaille de bronze en France pour commencer la saison, je n’ai pas réussi à courser à la hauteur de mes attentes, a-t-il confié. C’est dommage, mais il y a quand même du positif. Je sens que je suis très rapide, l’équipement est à point et je suis certain que ce n’est qu’une question de temps avant que tout se place, en espérant que ce soit aux Championnats du monde.»

Les activités en snowboard cross auront lieu du 2 au 4 mars, alors qu’une épreuve individuelle et une autre par équipe sont prévues. D’ici là, Grondin profitera d’un repos à la maison, avant de retrouver le Vieux Continent pour un camp préparatoire à la mi-février.

«On va appuyer sur le bouton "reset" pendant le congé et on va se remettre dans un bon état d’esprit pour la suite. Le reste de la saison sera très chargé et je vais m’arranger pour être prêt», a conclu le double médaillé des Jeux olympiques de Pékin.