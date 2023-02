Des records de froid glacial à l’extérieur du Québec

À l’instar du Québec, de nombreuses régions dans le reste du Canada connaîtront un froid polaire cette fin de semaine, et la population est invitée en grand nombre à demeurer à l’intérieur le plus que possible.

La ville de Toronto, par exemple, pourrait voir un record de plusieurs années se briser. La masse d’air arctique a fait en sorte que le mercure a atteint –19 C vendredi matin, avec un refroidissement éolien de –30 C, selon Environnement Canada.

Comme le dit le Toronto Star, il s’agit de la température la plus froide que la ville a vue depuis 2019. Elle était descendue à -22,6 C, un jour de janvier, cette anné-là.

Le vortex polaire que connaît le Grand Toronto en fin de semaine a incité Environnement Canada à émettre une alerte de température extrême, pour la fin de semaine.

Des risques d’engelures sont également à prévoir dans la Ville Reine.

Mis à part l’Ontario et le Québec, les Maritimes seront également grandement affectés par la vague de froid, cette fin de semaine.