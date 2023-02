«Zalou» de Josée Bournival: développer l’estime de soi grâce au fantastique

Comédienne, animatrice, autrice de romans pour adultes et mère de quatre enfants, Josée Bournival est devenue enseignante d’art dramatique au primaire à l’automne 2020. Ses élèves lui ont inspiré sa toute première série jeunesse fantastique, Zalou, dont le troisième tome vient de paraître. À travers les aventures extraordinaires de ses personnages, elle aborde deux thèmes importants : l’estime de soi et l’acceptation de la différence.

Après avoir enseigné l’art dramatique pendant un certain temps, Josée Bournival a remarqué que certains élèves souffraient d’un profond manque d’estime de soi. Pour leur donner un coup de pouce, elle a imaginé les aventures d’un jeune garçon, Zalou, et... fait ses premiers pas dans l’univers de la littérature fantastique.

«C’est nouveau pour moi, le fantastique. Je n’en ai jamais fait en littérature adulte. J’ai eu un gros coup de cœur, pour la créativité que ça me permet. Tu peux vraiment sortir de ta zone de confort, sheerer jusqu’au fond du champ gauche avec tes idées, il n’y a pas de problème!» dit-elle, en entrevue.

«C’est une belle porte d’entrée et l’excuse parfaite pour aborder un sujet que je trouvais sensible et que je ne voulais pas aborder de front avec les enfants.»

Dans le troisième tome, Zalou est armé du feu éternel et de deux cristaux mystérieux, et cherche l’épée qui lui est destinée. Une attaque de méchants scorpiglaçons le force à plonger dans une faille qui l’a coupé du reste du royaume. Il se métamorphose en créature hybride, mi-homme, mi-requin, et explore les profondeurs d’Océalys avec ses amis.

Estime de soi

En parallèle de cette histoire fantastique où les créatures hybrides, les cristaux magiques et les mots-valises sont en vedette, Josée Bournival s’est inspirée des travaux du psycho-éducateur Germain Duclos pour parler d’estime de soi.

Photo fournie par Éditions Edito jeunesse

Le sentiment de sécurité et de confiance, la connaissance de soi, le sentiment d’appartenance à un groupe et le sentiment de compétence sont donc les quatre éléments principaux de cette série qui comptera quatre tomes.

«Ce sont mes élèves qui m’ont inspiré la série, quand j’ai enseigné l’art dramatique au primaire. J’avais énormément de petits Zalou dans ma classe, c’est-à-dire des enfants qui n’avaient pas confiance en eux, qui avaient l’impression d’être nés pour des petits pains. J’avais l’impression qu’on ne leur avait jamais dit : “Rêve! Rêve grand! Essaie d’accomplir ces beaux grands rêves-là! T’as le droit de croire en toi et de croire en tout ça!” Il y a des enfants qui ont l’impression que Zalou leur ressemble. Ça, je me le fais dire.»

La réaction des enfants, dans les écoles où elle est allée donner des ateliers, est très bonne et ils accrochent beaucoup sur les créatures hybrides de la forêt de Mandrilla, inventées de toutes pièces. «Ils embarquent à 200 milles à l’heure, peu importe l’âge. C’est un des aspects dont on me parle le plus», partage-t-elle. Sa collection de cristaux est également très populaire!

Projets à venir

La prochaine année sera fort occupée pour Josée Bournival. Le quatrième tome sortira le 5 avril. «J’ai le sentiment du devoir accompli. J’ai tout mis ce que je voulais», note-t-elle. Elle a d’autres projets qui mijotent, dont une nouvelle série jeunesse et un roman pour adultes qui parlera de son expérience en enseignement.

«C’est drôle, mais tout ce que j’ai fait dans les 10-12 dernières années, ça concernait les enfants. Je sens que j’ai ma place. J’adore faire des ateliers scolaires et rencontrer les enfants. Il y a des belles discussions dans ces ateliers-là grâce à Zalou et je suis super contente.»

Josée Bournival a été animatrice à la télé et à la radio en plus d’être comédienne au théâtre.

Elle a troqué les plateaux de télévision pour l’écriture au milieu de la trentaine.

Elle a écrit plusieurs romans pour les adultes.

Elle est inscrite au répertoire Culture à l’école.

Il y a des pourparlers en ce moment pour l’achat des droits de Zalou par une maison d’édition française.

EXTRAIT

«Dans les heures qui suivent, Mucha découpe leurs capes de rennenard avec son épée. Il tranche de fines bandelettes de fourrure que Zalou assemble et tresse pour former une liane suffisamment longue pour la mission à venir.

C’est le moment de passer à l’action!

Zalou lit la description des effets de la planctonys : selon l’ancêtre de Mucha, il pourra retenir son souffle trois fois plus longtemps grâce aux pouvoirs de cette plante.

Sans plus attendre, Zalou en mâche une poignée. Mucha lui enserre la taille avec la corde de cuir.

– Bonne chance!

En retenant sa respiration, l’élu saute à l’eau.»