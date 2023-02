LAVOIE, Gilles



Alexandre DumasÀ l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 janvier 2023, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Gilles Lavoie. Il était l'époux de dame Jeanne d'Arc Dubé et le fils de feu Irène Vézina et de feu Ernest Lavoie. Il demeurait à l'Île-d'Orléans.La famille vous accueillera à lale dimanche 12 février 2023 de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21hde 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Internet au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Jeanne d'Arc Dubé; son fils Robert; son petit-fils Gabriel Faullem; son frère et ses sœurs : Céline (Joseph Blais), André (Thérèse Cossette) et feu Diane (André Dufresne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé : Lise (Paulin Dumas), Camille (Monique Lefevre), Clément (Monique Côté), Marielle et Louis (Linda Bélanger); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement toute l'équipe du département des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur support. En plus d'avoir été un époux, un père et un grand-père aimant et exemplaire, il a eu un impact dans la vie de nombreux étudiants au Cégep de Sainte-Foy comme professeur de mathématiques et A.P.I. Il a aussi mis ses talents et sa bienveillance au service des citoyens de Sainte-Foy comme échevin du Quartier Laval et V.P. du comité exécutif pendant une longue période avec feu la mairesse Andrée P. Boucher. Il a aussi fondé l'Association des Condominiums du Québec. En lien avec ses préoccupations souvent exprimées, s'il vous plait compenser l'envoi de fleurs par un don à La bouchée généreuse, pour aider à nourrir les familles les plus démunies de notre ville, au 145, boul. Wilfrid-Hamel, Québec (Qc) G1L 4H8, tél.: 418-648-8588, site Web : https://laboucheegenereuse.org/