OUELLET, Julien



Le 31 décembre 2022, est décédé doucement à l'âge de 90 ans monsieur Julien Ouellet, époux de madame Françoise Bélanger. Il était le fils de monsieur Joseph Ouellet et de dame Marie-Anna Marchand. Originaire de Saint-Pascal-de-Kamouraska, il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nicole (Frédérick Laberge) et son fils Dominique (Line Vallières), ses petits-enfants dont il était particulièrement fier Dre Catherine Lavallée (Pierre-Philippe Lapointe-Garant), Hugo Lavallée, ing. (Olivia Jacques), Dre Béatrice Ouellet-Laberge (Dr Nicolas Normandeau) et Érika Nadeau, ses arrière-petits-enfants adorés Félix, Alexis et Justin Garant, Julianne et Gabriel Lavallée. Il laisse également dans le deuil ses sœurs Carmen et Jeanne, ses belles-sœurs Madeleine (Claude Darveau) et Jeanine ainsi que son beau-frère Donat (Bruna Fabbian) et plusieurs nièces, neveux et ami(e)s, dont ses confrères du 122ième de La Pocatière. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs Gisèle, Gilbert, Rachel et Guy Ouellet ainsi que sa belle-soeur et ses beaux-frères Magella, Jeanne-d'Arc, Benoît et Marius Bélanger. La famille recevra les condoléances à compter de 13hLa famille désire sincèrement remercier le personnel de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) pour les bons soins prodigués durant les dernières années. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Site web : www.fondation-iucpq.org pour aider la recherche et l'achat d'équipements qui pourront sauver des vies. Des formulaires seront disponibles sur place.