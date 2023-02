CORRIVEAU, Onil



À l'Hôpital de Montmagny, le dimanche 15 janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Onil Corriveau, agriculteur et collectionneur passionné, qui a fondé le Musée des voitures à chevaux de Bellechasse. Il était le fils de feu dame Corinne Casault et de feu monsieur Georges Corriveau. Il demeurait à Saint-Vallier, dans Bellechasse. M. Corriveau laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Michel Martin), René (Sonia Massé) et Sébastien; ses petits-enfants : Philippe, Camille, Thomas (Laurence Pineault), Florence (Simon Tremblay) et Vincent; sa sœur Marguerite et son frère Conrad (Denise Brunelle), son beau-frère Yvon Dion (feu Andrée) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il rejoint ses sœurs feu Georgette (feu Charles Barrette), feu Andrée et feu Olivette. La famille remercie tout particulièrement les nombreux intervenants du CISSS de Chaudière-Appalaches (CLSC de Saint-Gervais), la Coopérative de services Rive-Sud et Jeannine Couture pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués qui lui ont permis de demeurer dans sa maison qu'il affectionnait tant. La famille recevra les condoléancesà compter de 9hL'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Saint-Vallier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny https://www.jedonneenligne.org/fondationhdmLa direction a été confiée à la