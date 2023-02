Senior Bowl: Matthew Bergeron gagne des points auprès des décideurs de la NFL

Le bloqueur québécois Matthew Bergeron continue de gagner des points auprès des décideurs de la NFL. Sa semaine au Senior Bowl constitue une autre étape franchie avec succès vers son rêve.

Bergeron a passé les derniers jours à Mobile, en Alabama, dans le cadre de ce match des meilleurs espoirs universitaires finissants, qui avait lieu samedi après-midi.

Non seulement il a pris part au match, comme partant sur les premières séries, mais durant les entraînements dans les jours précédents, il s’est attiré les éloges.

Le site theringer.com a entre autres parlé du représentant de l’Université de Syracuse comme du «secret le moins bien gardé de la NFL».

En ondes sur NFL Network pendant le match, l’analyste spécialisé dans le repêchage Daniel Jeremiah a évoqué l’ancien des Filons du Cégep de Thetford Mines comme un potentiel choix de deuxième ronde au repêchage, qui se déroulera du 27 au 29 avril.

«C’était une belle expérience. Je me suis fait de nouveaux amis et j’ai rencontré des entraîneurs d’un peu partout. Sur le terrain, je me suis bien débrouillé. Je pense que c’était aussi important en dehors de faire de bonnes rencontres et de montrer ma personnalité aux équipes. J’ai pu être en compétition avec des joueurs de haut niveau et suis fier de ce que j’ai accompli», a confié Bergeron au Journal, lors d’un entretien téléphonique, après le match.

Des points en entrevue

Même si l’équipe américaine, dont il faisait partie, s’est inclinée 27-10 contre l’équipe nationale, le jeune homme de Victoriaville a pleinement savouré son expérience.

Durant la semaine en Alabama, Bergeron a pu rencontrer les 32 équipes de la NFL dans le cadre d’entrevues de 15 minutes.

«Sur le terrain, les gens vont avoir leurs propres opinions. Les gens mettent beaucoup d’emphase sur le film et je sais que ça s’est bien passé, mais j’ai vraiment le sentiment que dans mes entrevues, j’ai gagné beaucoup de points. Les équipes ont réalisé que j’étais une personne sociable et appréciée des gens de mon entourage. Ce n’était que du positif. Ça pèse beaucoup dans la balance», a-t-il mentionné.

Le sympathique athlète de 6 pi 5 po et 323 lb n’a pas caché que la semaine s’est avérée tout aussi éprouvante qu’enrichissante.

«J’ai adoré l’expérience avec les gars et ça a fini en beauté même si on a perdu. La semaine a été longue et je suis épuisé physiquement et mentalement. Tu es toujours en train d’apprendre de nouvelles choses et les équipes vont vraiment dans le détail en entrevue pour te connaître. Que ce soit des questions de cahiers de jeux ou même de mathématiques, tu dois constamment être alerte», a-t-il expliqué.

Bloqueur ou garde?

Même s’il a évolué comme bloqueur pendant toute sa carrière, Bergeron a effectué quelques répétitions comme garde cette semaine. Il s’attend à demeurer à sa position naturelle au prochain niveau, mais ne ferme aucune porte.

«Quand j’ai parlé aux directeurs généraux et entraîneurs de la NFL, ce qui est ressorti c’est qu’on me voit plus comme bloqueur que garde. Pour moi, c’est quand même rassurant. J’ai prouvé cette semaine que je pouvais arriver dans une équipe et jouer partout.

«À la fin de la journée, si une équipe me repêche pour jouer garde, je vais jouer garde. Ce n’est pas un problème, même si mon rêve est de jouer bloqueur. Tout ce que je peux contrôler, c’est d’être prêt pour les deux positions», a-t-il dit avec sagesse.

Une belle transition

En bout de ligne, Bergeron est fier du boulot abattu et réalise de plus en plus qu’il a déjà un pied dans la NFL à force de rencontrer des entraîneurs et directeurs généraux.

«C’est sûr qu’au début, c’est impressionnant, mais une fois que la conversation est commencée, tu vois que ce sont des personnes comme toi et moi. On s’habitue rapidement. Je ne suis plus un joueur universitaire maintenant. Je fais partie des joueurs qui vont se faire repêcher et je m’entraîne avec des joueurs qui ont été ou qui font partie de la NFL. Ça devient tranquillement une habitude.»